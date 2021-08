Des militaires pour veiller au respect du confinement à Sydney

Des militaires ont été déployés lundi dans les rues de Sydney pour veiller au respect du confinement, tandis qu’à Brisbane les mesures ont été prolongées pour tenter de juguler une flambée de l’épidémie de COVID-19.

• À lire aussi: Variant Delta: fin de l'insouciance estivale et durcissement des mesures

• À lire aussi: COVID-19 : la souche Delta se propage en Chine, Wuhan touchée à nouveau

Un renfort d’environ 300 militaires est arrivé à Sydney à la demande de la police de l’État de Nouvelle-Galles-du-Sud pour veiller au respect du confinement de la plus grande ville d’Australie qui est entrée dans sa sixième semaine de confinement. Il devrait durer jusqu’à fin août.

Les autorités tentent de lutter contre la propagation du variant Delta du coronavirus dans l’agglomération, avec plus de 3 600 cas enregistrés depuis la mi-juin.

Des milliers de cas contact ont été invités à se faire tester et à se placer à l’isolement durant 14 jours, mais la police a estimé n’avoir pas assez de personnel pour veiller au strict respect de cette mesure.

Les militaires participeront à la livraison de colis alimentaires, effectueront des opérations de porte-à-porte afin de vérifier que les personnes respectent l’isolement.

« Je tiens à souligner que nous agirons sous le contrôle de la police », a déclaré le brigadier Mick Garraway.

Les plus de cinq millions d’habitants de la plus grande ville du pays ne sont autorisés à sortir de leur domicile que pour faire du sport, aller travailler si leur emploi est jugé essentiel ou pour faire leurs courses.

AFP

Mais le respect des restrictions est inégal et de plus en plus d’amendes sont infligées.

L’armée a indiqué que ce renfort militaire s’ajoute aux 250 soldats déjà déployés dans les hôtels et les aéroports de la Nouvelle-Galles-du-Sud.

Les habitants de Brisbane, la troisième ville du pays, et de certaines parties de l’État du Queensland, resteront quant à eux confinés jusqu’au 8 août, pour tenter de contenir un regain épidémique de la COVID-19 dû au variant Delta.

Jusqu’à présent, 29 cas de contaminations au coronavirus ont été répertoriés dans le Queensland.

Le confinement devait, dans un premier temps, être levé mardi.

AFP

« Le confinement durera donc huit jours. Et nous espérons que cela sera suffisant pour identifier les cas contact afin qu’ils soient placés en quarantaine à leur domicile », a déclaré Steven Miles, le vice-premier ministre de l’État du Queensland.

Sur 25 millions d’Australiens, environ 14 % ont reçu deux doses de vaccin.

Le premier ministre Scott Morrison a fixé un taux de vaccination de 80 % de la population éligible avant de rouvrir les frontières et d’éviter d’éventuelles mesures de confinement.

L’Australie a enregistré plus de 34 000 cas de COVID-19, à l’origine de 925 décès.