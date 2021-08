Deux conducteurs arrêtés pour vitesse excessive en moins de 24h à Québec

Deux jeunes conducteurs ont vu leur permis de conduire être suspendu en plus de recevoir chacun des amendes salées et plusieurs points d’inaptitudes pour excès de vitesse et conduite avec les facultés affaiblies, la semaine dernière, à Québec.

Les évènements se sont produits les 30 et 31 juillet, sur l’autoroute 40 Ouest à la hauteur de la bretelle de sortie de l’avenue le Gendre.

Le 30 juillet, vers 1 h 30, les policiers du poste autoroutier de la Capitale-Nationale ont appréhendé un jeune homme de 18 ans qui circulait à 190 km/h dans une zone de 100 km/h. Une fois au poste, il a échoué au test de l’éthylomètre, soufflant un taux deux fois plus élevé que la limite permise.

Son permis probatoire a donc été suspendu pour 90 jours et son véhicule lui a été retiré pour un mois. Les policiers lui ont remis un premier constat d’infraction de 1688 $ ainsi que 18 points d’inaptitude. Le jeune homme de Portneuf s’est également vu remettre un second constat pour un montant 490 $ ainsi que quatre points d’inaptitude pour la présence d’alcool dans son organisme. En raison de son permis probatoire, il était sous la condition alcoolémie Zéro.

Moins de 24h plus tard, le 31 juillet à 00 h 45, les policiers ont arrêté un individu qui circulait à 219km/h dans une zone de 100 km/h. L’homme de 21 ans, qui habite au Nouveau-Brunswick a reçu un constat d’infraction de 2063 $ ainsi que 24 points d’inaptitude. Son permis a été suspendu pour une durée de sept jours, au Québec.