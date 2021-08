Engouement pour le retour du Demi-Marathon de Lévis

Après une très longue attente pour l’organisation Je Cours Qc, il y aura finalement un évènement présentiel pour les adeptes de la course à pied dans la région de Québec et Chaudière-Appalaches. La présentation de la 17e édition du Demi-Marathon de Lévis sera les 28 et 29 août prochains.

L’évènement est le premier présenté dans la région depuis le marathon de Québec en octobre 2019. Une nouvelle qui réjouit la firme Gestev et sa productrice déléguée Marianne Pelchat.

«Il y a eu des évènements en virtuel, mais ce n’est pas la même chose. On sait qu’il y a eu un engouement pour la course à pied pendant la pandémie et les coureurs ont vraiment hâte d’avoir quelque chose de concret à donner à leurs espadrilles. L’annonce fait du bien aussi à toute notre équipe.»

Pour la première fois de son histoire, le Demi-Marathon de Lévis se tiendra sur deux jours en raison des mesures exigées pour la tenue de l’évènement.

«Il y a quelques nouveautés afin de respecter les demandes de la santé publique. Le départ se fera toutes les 60 secondes par vague de 100 participants au lieu du départ standard que l’on connaissait. Il y aura une zone d’arrivée où 500 spectateurs pourront attendre les athlètes qui franchissent le fil d’arrivée. Les distances du 2 km, 5 km et 10 km auront lieu le samedi et il restera la distance de 21,1 km pour le dimanche.»

Courtes réjouissances

En raison des consignes sanitaires, les célébrations seront de courte durée. Cependant, ce n’est pas ce qui importe selon l’organisatrice.

«On va demander aux participants de ne pas s’attarder une fois la course terminée. Il faut ramasser ses choses pour les prochains athlètes qui arrivent et respecter le nombre maximal de personnes sur les lieux. Je pense que c’est un petit sacrifice à faire pour toute la frénésie que va apporter aux athlètes la chance de faire une course en personne», mentionne celle qui a déjà plusieurs marathons complétés à son palmarès.

Places limitées

Il y a déjà une forte demande pour les inscriptions avec la distance du 2km qui affiche complet. Les distances du 10 km et 21,1 km ont presque atteint leur limite et l’organisation est très sûre de dépasser l’objectif de 4500 participants.

«Nous avons une capacité maximale de 5225 athlètes ce qui laisse encore un certain jeu. Nous sommes sûrs d’avoir encore plusieurs inscriptions d’ici l’évènement. Il faut plus de monde au 5 km, mais c’est une belle distance à faire en famille et je tiens à rappeler qu’il est possible de marcher pendant la course.»

Épreuve relevée

La compétition du dimanche attirera plusieurs athlètes de haut calibre puisque l’évènement sera le premier arrêt de la Coupe Québec Viens Courir 2021-2022. Cette initiative de la Fédération québécoise d’athlétisme sert de championnat provincial sur la distance de 21,1km en plus de pouvoir accumuler des points pour cette série de trois championnats en course sur route.

Le trajet sera le même utilisé que dans les éditions précédentes à la seule différence que le départ sera effectué aux Galeries Chagnon plutôt qu’à l’École secondaire Pointe-Lévy.

«Chaque année, le trajet tout en descente est apprécié de notre clientèle. Il n’est pas trop difficile et il est parfait pour ceux qui désirent participer à un premier évènement de la sorte.»