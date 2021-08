Jeux olympiques de Tokyo : le lutteur Mijain Lopez dans l’histoire avec un quatrième titre consécutif

Le Cubain Mijain Lopez est entré dans l’histoire de la lutte gréco-romaine et de l’olympisme en gagnant pour la quatrième fois la médaille d’or dans la catégorie reine des 130 kg, lundi à Tokyo.

• À lire aussi: Jeux de Tokyo: l'équipe canadienne de soccer vainc les États-Unis et atteint la finale

• À lire aussi: Jeux olympiques de Tokyo : aucune barre soulevée par l’haltérophile transgenre Laurel Hubbard

• À lire aussi: Plongeon aux Jeux de Tokyo: Jennifer Abel rate la cible

Lopez, 39 ans, rejoint le club très fermé des quadruples médaillés d’or d’affilée dans la même épreuve aux Jeux olympiques où figurent notamment les athlètes Carl Lewis (saut en longueur) et Al Oerter (disque) et le nageur Michael Phelps (200 m nage 4 nages), tous américains.

En finale, le « géant de Herradura » a écrasé le Géorgien Iakobi Kajaia 5 à 0. Il n’a concédé aucun point en quatre combats à Tokyo.

AFP

En lutte masculine, le Cubain a dépassé une autre légende, le Russe Alexander Karelin, qui avait aussi gagné quatre médailles, mais trois en or et une en argent.

« Mon objectif était de battre le record et de devenir ainsi le meilleur lutteur de l’histoire », a déclaré Lopez, qui n’a pas exclu de participer aux Jeux de Paris dans trois ans.

« Une cinquième fois les Jeux, ce serait un gros bonus, mais pour le moment je veux me reposer et profiter de ma médaille. Je me déciderai à la fin de l’année. Il faut que j’y réfléchisse bien, car une défaite serait difficile à encaisser », a-t-il dit.