Kyle Lowry quitterait les Raptors pour le Heat

C’est la fin d’une ère à Toronto! L’ancien garde des Raptors Kyle Lowry poursuivrait sa carrière avec le Heat de Miami, lui qui aurait signé un nouveau contrat, lundi.

Selon les informations de Yahoo Sports, la formation de la Ville Reine fera signer un contrat à celui qui a passé neuf saisons dans son organisation avant de l’échanger au club de la Floride.

Il s’agirait d’une entente de trois saisons pour le vétéran de 35 ans, mais les détails financiers de l’entente n’avaient pas été dévoilés au moment d’écrire ces lignes. Ce que les Raptors obtiendraient en retour de Lowry n'a pas été précisé non plus.

Durant ses neuf années avec les Raptors, Lowry a maintenu des moyennes de 17,5 points, 6,2 passes décisives et 4,4 rebonds par match. Il a été nommé six fois au match des étoiles, en plus d’avoir gagné un championnat de la NBA, en 2019.

Lonzo Ball change d’adresse

L’aîné des frères Ball, Lonzo, se joindra aux Bulls de Chicago pour les quatre prochaines saisons.

Selon The Athletic, l’athlète de 23 ans empochera 85 millions $.

À l’image de Lowry, Ball se dirigerait en Illinois en raison d’un scénario signature-échange. C’est-à-dire qu’il a signé son entente avec les Pelicans de La Nouvelle-Orléans, avant d’être transigé.

Ball en sera déjà à sa troisième formation dans la NBA, lui qui a passé les deux premières années de sa carrière avec les Lakers de Los Angeles, l’équipe qui l’a repêché en première ronde (2e au total) lors de l’encan de 2017, avant d’être échangé aux Pelicans, pour les deux saisons suivantes.

Depuis ses débuts dans la NBA, «Zo» a maintenu des moyennes de 11,7 points, 6,4 passes décisives et 5,8 rebonds par match.