Marc Dupré animera «Star Académie»

«Star Académie» a trouvé son nouvel animateur. C’est Marc Dupré qui s’installera aux commandes des variétés du dimanche de la populaire compétition musicale de TVA, qui reprendra son envol après les Fêtes.

Marc Dupré et Jean-Philippe Dion, producteur exécutif de «Star Académie», se préparaient tous deux à enregistrer un segment de «Bijoux de famille» au bar Saint-Sulpice, lundi après-midi, lorsqu’a été dévoilée la bonne nouvelle.

«C’est un autre grand défi, a exposé Marc en entrevue. Oui, il y a le rôle d’accompagnateur, de partager l’expérience, d’être là pour les académiciens et à l’écoute, mais je suis aussi là pour faire le pont entre eux, les professeurs, le public et les invités.»

«Honnêtement, quand Jean-Philippe m’a parlé de ça, il y a quelques semaines, ça m’a fait peur pendant deux minutes. Puis, au bout de quatre secondes, j’ai eu un petit frisson. Et ça, ça ne me ment jamais! Je me suis dit : OK, ça me tente de faire ça! J’ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais j’avais peut-être encore ça dans ma "bucket list", d’animer une grosse émission de variétés.»

Aux yeux de Jean-Philippe Dion, Marc Dupré apparaissait comme un «choix évident».

ÉRIC CARRIÈRE /Agence QMI

«On voulait quelqu’un de rassembleur, qui avait un lien avec "Star Académie", a mentionné le producteur. C’est important de sentir cette émission, d’aimer les jeunes artistes. Quand Marc est venu faire un numéro la saison dernière, j’ai vu à quel point il est dans son élément sur ce genre de plateau. Il connaissait les jeunes par leur nom et posait beaucoup de questions. C’est resté dans ma tête, et avec TVA, c’est devenu clair que c’est Marc qu’on voulait. Et, quand je l’ai rencontré, lui-même m’a dit qu’il était rendu là.»

Comme un ami

De fait, Marc Dupré n’est pas exactement un nouveau venu dans l’univers «Star Ac». En 2012, il réalisait l’album dérivé de la cinquième saison, remportée par Jean-Marc Couture. Lors de la dernière édition, il avait étrenné en direct sa nouvelle chanson «Où sera le monde» sur la scène du studio MELS de Saint-Hubert, entouré de William Cloutier (gagnant de la plus récente mouture), de Lunou Zucchini et des autres académiciens.

Auteur-compositeur-interprète, habitué des studios et des rouages de la réalisation et de la production musicale, bête de scène consacrée, Dupré a de surcroît été coach à «La Voix» et «La Voix Junior» pendant neuf saisons, ce qui l’a amené à épauler beaucoup de jeunes artistes dans leur parcours. Il saura bien guider les jeunes talents de «Star Académie», à la façon d’un grand frère – lui préfère le terme «ami» – encourageant. L’automne dernier, il animait aussi «En studio», à TVA.

«Je suis un "fan" de la première heure de "Star Académie", a relancé Marc Dupré. Je l’ai vécu, je l’ai vu et je suis un observateur. Les autres animateurs ont été exceptionnels dans leur rôle, mais je ne veux pas reproduire ce que les autres ont fait. Je veux m’écouter et suivre mon instinct comme je l’ai toujours fait, dans ma vie. Je suis un passionné de musique, qui veut partager ça avec les gens. Je suis un gars de variétés, qui aime les "shows" à grand déploiement...»

Vent de renouveau

Patrice Michaud, qui avait animé les galas dominicaux de «Star Académie» l’hiver dernier, avait annoncé sur les réseaux sociaux, au début juin, qu’avec la reprise des spectacles en salle et le lancement d’un nouvel album à venir dans la prochaine année, il ne renouvellerait pas l’expérience en 2022.

Du corps professoral de la cohorte 2021 de la célèbre école de Waterloo, dans les Cantons-de-l’Est (qui demeurera au même endroit, au Manoir Maplewood, pour la prochaine saison), la directrice Lara Fabian a déjà confirmé son retour dans ses prestigieuses fonctions. Qu’en est-il d’Ariane Moffatt et Gregory Charles? Jean-Philippe Dion mentionne que d’autres annonces suivront dans les prochaines semaines.

«La base de "Star Académie" va rester la même, mais il y aura quand même un certain changement dans le corps professoral. C’est normal que des artistes partent en tournée et fassent autre chose. Ça se pourrait qu’une Ariane n’y soit pas cette année pour cette raison. Le cours d’identité artistique sera peut-être aussi complètement changé. Il y aura assurément de nouveaux cours et de nouveaux professeurs», explique Jean-Philippe Dion, qui lance l’invitation aux interprètes autant qu’aux auteurs-compositeurs-interprètes à s’inscrire pour prendre part à l’aventure.

On peut déjà s’inscrire pour tenter sa chance aux auditions de «Star Académie 2022», qui seront officiellement lancées le 10 septembre, à Montréal. La tournée s’arrêtera dans huit villes du Québec et du Nouveau-Brunswick. Il faut prendre rendez-vous dans le contexte du respect des mesures sanitaires. Les futurs participants doivent être âgés de 16 à 30 ans. On visite staracademie.ca pour plus d’informations.

