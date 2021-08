Météo: le retour des beaux jours en août au Québec

Les températures ressenties au Québec au mois de juillet ont semblé bien fraiches pour un été, mais la tendance devrait bientôt se renverser.

«Le mois de juillet a été plus frais d’un ou deux degrés Celsius que le mois de juin, ce qui est assez rare», a expliqué Steve Boily, météorologue pour Environnement Canada, à TVA Nouvelles.

Ces faibles températures s’expliquent par le fait que les chaleurs se sont concentrées dans l’ouest du Canada, entre autres phénomènes météorologiques.

Les chaleurs à l’ouest du Canada ont déséquilibré les températures, et les masses d’airs chauds de l’ouest ont fait en sorte que ce sont les airs frais du nord qui se sont abattus sur le Québec.

«Il semble qu’à la fin de la semaine prochaine déjà, on devrait avoir des températures pas mal plus chaudes, et la chaleur devrait revenir à la fin du mois d’août», souligne le météorologue. «C’est ce qui se dessine en tout cas, mais on devrait avoir cette semaine des températures agréables, de l’ordre de 28 degrés dans le sud du Québec».