Quand l’argent mène le monde

Il existe beaucoup de méchanceté dans le monde et ce sont les femmes qui en sont majoritairement victimes. J’ai eu un conjoint pendant cinq ans. Avant de mettre fin à ses jours alors qu’il vivait chez moi, il avait fait venir son notaire pour rédiger un testament dans lequel il me donnait sa maison en héritage. Mais pour la rédaction du reste du testament, il m’avait priée de quitter la pièce. Avant de clore le dossier, le notaire m’a fait revenir parce qu’il souhaitait mon accord pour y être identifiée comme conjointe de fait depuis cinq ans. Ce que j’ai accepté, même si on ne cohabitait dans ma maison que depuis trois ans.

Ce n’est qu’à son décès en 2015 que j’ai appris qu’il avait contracté un emprunt de 100 000 $ avant qu’on se rencontre. Comme au moment d’un décès les comptes sont gelés, je ne pouvais pas escompter ses chèques de pension, jusqu’à ce que sa banque me convoque pour ouvrir un compte de succession où ces sommes furent déposées. Mais je n’ai jamais vu la couleur de cet argent puisque la banque s’en est servi pour se rembourser d’une partie du prêt. Et ensuite, le gouvernement m’a ponctionnée pour avoir omis de leur dire que j’étais conjointe de fait depuis cinq ans.

Mon garçon qui voulait me sortir de cette galère en achetant la maison de mon héritage ne pouvant pas obtenir de prêt parce qu’on le disait insolvable malgré son bon salaire, m’a demandé de l’endosser pour son emprunt avec la promesse que dans cinq ans, je serais libérée de cette dette. Mais cinq ans plus tard, je suis encore désignée par la banque comme emprunteur. On m’avait donc menti et je paie pour mon ignorance de la loi. Moi qui n’ai jamais emprunté de ma vie, je me retrouve avec un prêt sans l’avoir voulu.

Et vous allez me dire que la loi est juste, vous ? Pourquoi une femme comme moi doit-elle rembourser un prêt fait à son insu, et ensuite être tenue responsable d’un autre prêt fait à son fils, alors qu’on lui avait promis de la libérer de sa signature après cinq ans ? C’est honteux de faire ça à quelqu’un. Tant de la part des banques, du gouvernement et de la société tout entière.

Merci de me lire

Votre lettre était si longue et confuse que j’ai eu du mal à en démêler les fils. J’espère ne pas avoir trahi votre récit par le résumé que j’en ai fait. Malheureusement, ma réponse risque de ne pas vous satisfaire.

Comme nul n’est censé ignorer la loi, vous auriez dû savoir qu’en acceptant cette succession, vous en acceptiez tous les paramètres. Le bon, comme le legs d’une maison, et le moins bon, comme l’obligation de payer les dettes du testateur.

Il s’avère que toute omission ou tout mensonge, consigné dans un acte officiel comme un testament, peut vous créer des ennuis face aux instances juridiques. Tout comme la libération d’une dette d’emprunt fait pour quelqu’un d’autre, fût-il votre fils, ne se réalisera qu’une fois la somme totalement remboursée.