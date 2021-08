Québec bonifie son soutien aux entrepreneures québécoises

Le gouvernement Legault va offrir davantage de soutien aux femmes entrepreneures du Québec, dans le cadre d’une bonification de son Programme de subvention à la relance.

Ainsi, 26 entreprises supplémentaires profiteront d'un soutien financier, non remboursable, totalisant 490 000 $.

L’objectif est de permettre aux entrepreneures «de mettre en œuvre des projets favorisant la relance de l'économie québécoise postpandémie».

De plus, les entreprises sélectionnées bénéficieront d'un accompagnement d’une durée de 12 mois, pour leur permettre d'adapter leur modèle d'affaires, leurs produits ou leurs services aux enjeux de la pandémie et de relancer leurs activités commerciales.

«Depuis plus d'un an, nous nous ajustons constamment à la nouvelle réalité qu'impose la pandémie de COVID-19 et nous commençons tranquillement à voir la lumière au bout du tunnel. Je sais que les entrepreneures ont été fortement touchées par cette crise sanitaire», a déclaré Isabelle Charest, ministre déléguée à l'Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, dans un communiqué, lundi.

«La bonification de ce programme donnera une impulsion additionnelle à plusieurs d'entre elles pour concrétiser leurs projets de relance et participer à la croissance de l'entrepreneuriat féminin partout au Québec. C'est exactement ce dont nous avons besoin pour assurer une reprise durable et inclusive de notre économie», a pour sa part indiqué la ministre déléguée à l'Économie, Lucie Lecours.

Depuis le début du Programme, des subventions totalisant 1,66 million $ ont été accordées à 93 entreprises à propriété féminine.

