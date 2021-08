Une passionnée du communautaire

Photo courtoisie

Parce qu’elle est une personne passionnée et inspirante qui tient le Québec debout, la directrice générale du Pivot, Ginette Faucher, a reçu un Lys de Caroline remis par la députée fédérale de Beauport–Côte-de-Beaupré–Île d’Orléans–Charlevoix (BQ), Caroline Desbiens, lors d’une cérémonie tenue récemment au Parc maritime de Saint-Laurent. Mme Faucher fait partie des 23 premiers lauréats de cette distinction qui vise à saluer des gens qui se sont démarqués par leur implication dans leur communauté. Ginette Faucher célébrera en 2022 ses 40 ans au sein du Pivot, qu’elle a intégré au moment de sa fondation en 1982. En recevant son prix, Mme Faucher a mentionné que cet honneur rejaillit sur le Pivot, qui a joué un rôle majeur lors de la pandémie en venant en aide à de nombreux citoyens dans le besoin. Sur la photo, à gauche, la députée Desbiens, et Ginette Faucher.

105 ans

Fière résidente du Centre d’hébergement Loretteville (CHSLD) à Québec depuis février 2015, où on lui procure d’excellents soins, Mme Rose-Aimée Kirouac, originaire de Saint-François-Xavier-de-Viger, petite municipalité jadis à vocation agricole (forestière aujourd’hui) située à 25 km de Rivière-du-Loup dans le Bas-Saint-Laurent, a célébré paisiblement, le 27 juillet dernier, son 105e anniversaire de naissance. Aux dires de ses proches, Mme Kirouac a fait preuve de courage et de résilience tout au long de sa vie. Sur la photo, elle est entourée de ses trois enfants de Québec : Réjean, Réjeanne et Gaétane.

Pour le Tour CIBC

Organisé par France Bélanger et son conjoint Alain Lemieux (photo), l’évènement spinning, tenu en début juillet au Gym Le Chalet du boulevard du Versant-Nord à Québec, a permis d’amasser une somme d’argent appréciable pour le Tour CIBC de la Fondation Charles Bruneau. L’équipe Revenco a ainsi pu remettre 50 000 $ pour les quatre heures de spinning grâce à la performance des participants et de généreux donateurs.

En souvenir

Le 2 août 2020. La capsule SpaceX Dragon 2020 transportant les astronautes de la NASA Doug Hurley et Bob Behnken amerrit dans le golfe du Mexique, première mission de démonstration réussie qui ouvre la voie à des vols réguliers avec ce nouveau véhicule spatial.

Anniversaires

Pierre Martin (photo), copropriétaire du Groupe Martin (Restaurants St-Hubert)... Evander Kane, attaquant des Sharks de San José (LNH), 30 ans... Marjo, chanteuse québécoise, 68 ans... Bob Rae, homme politique canadien, 21e premier ministre de l’Ontario (1990-1995), 73 ans... Martin Peltier, chanteur québécois, 73 ans... Julie Arel, chanteuse québécoise, 74 ans... Daniel Deshaime, chanteur et auteur-compositeur québécois, 75 ans.

Disparus

Le 2 août 2020 : Jean-Claude Picard (photo), 71 ans, ex-journaliste et courriériste parlementaire, sous-ministre au ministère des Communications du Québec, chef de cabinet au ministère de la Culture du Québec, professeur en communications à l’Université Laval et auteur de la biographie de Camille Laurin... 2020 : Leon Fleisher, 92 ans, pianiste et chef d’orchestre américain... 2018 : Viktor Tioumenev, 63 ans, joueur de hockey soviétique, champion aux Jeux olympiques d’hiver de 1984... 2017 : Judith Jones, 93 ans, éditrice qui a fait découvrir Anne Frank aux Américains... 2016 : Claude Simard, 77 ans, ancien député de Richelieu et ministre libéral (1970-76)... 2015 : Natalia Molchanova, 53 ans, championne du monde russe de plongée en apnée... 2014 : Pete van Wieren, 69 ans, commentateur sportif américain... 2013 : Barbara Trentham, 68 ans, actrice américaine... 2013 : Patricia Anthony, 66 ans, écrivaine américaine de science-fiction... 2012 : Gilbert Prouteau, 95 ans, ancien athlète, écrivain et cinéaste français... 2011 : Jeanne Landry, 89 ans, pianiste et compositrice québécoise... 1992 : Michel Berger, 44 ans, compositeur français... 1979 : Thurman Munson, 32 ans, receveur des Yankees de New York... 1922 : Alexander Graham Bell, 75 ans, inventeur du téléphone... 1921 : Enrico Caruso, 48 ans, le plus célèbre ténor de son temps.