Vaccination: en mode selfie sur Instagram et TikTok, Macron veut répondre «aux fausses informations»

En mode selfie et t-shirt, le président Emmanuel Macron a proposé lundi aux Français sur Instagram et TikTok de répondre directement à toutes leurs questions sur la vaccination, pour contrer de «fausses informations», après les dernières manifestations contre le pass sanitaire.

Teint hâlé et t-shirt noir, le chef de l'État, en vacances au fort de Brégançon (sud), a diffusé sur ces réseaux sociaux cette courte vidéo d'une minute où il se filme lui-même, seul un drapeau français en arrière-plan rappelant la solennité de la fonction présidentielle.

Il y rappelle que la vaccination est «la seule arme» face à la quatrième vague de COVID-19, avec «un peu plus de 42 millions de Françaises et de Français qui ont reçu une injection de vaccin» et «un peu plus de 35 millions» qui ont «reçu les deux doses et qui sont donc dûment vaccinés, complètement vaccinés».

«Je sais que pourtant beaucoup parmi vous s'interrogent encore, ont peur, beaucoup entendent de fausses informations, de fausses rumeurs, parfois n'importe quoi - il faut bien le dire -, alors j'ai décidé de répondre directement à vos questions. Allez-y, posez-les-moi et j'essaierai d'être le plus direct et le plus clair possible», explique Emmanuel Macron.

Dans une première réponse, adressée à «un jeune homme en bonne santé qui se demandait pourquoi se faire vacciner, le président français l'a notamment incité à le «faire pour ses proches», soulignant qu'il réduirait ainsi «le risque d'en contaminer d'autres».

Les premières vidéos affichaient plus d'un million de vues lundi après-midi. L'initiative du chef de l'État intervient alors que le troisième samedi consécutif de manifestations contre le pass sanitaire a été marqué par une mobilisation accrue, plus de 200 000 personnes, au cœur des vacances d'été.

Les cortèges ne cessent de grossir au fil des week-ends, en s'en prenant avec toujours plus de véhémence à Emmanuel Macron, poussant donc l'exécutif, président en tête, à passer à l'offensive, entre condamnations des violences et pédagogie sur les vaccins.

Dans la nuit de samedi à dimanche, des heurts entre manifestants et forces de l'ordre avaient éclaté à Fort-de-France (Martinique, Antilles françaises), lors desquels un centre de vaccination a été incendié par la foule, alors que l'île connaît à la fois l'un des plus forts taux d'incidence du pays et l'un des plus faibles taux de vaccination de sa population (environ 15%).

Le responsable de l'organisme chargé de conseiller le gouvernement français dans sa stratégie vaccinale, le professeur d'immunologie, Alain Fisher, a estimé lundi qu'il était «possible» d'atteindre l'immunité collective dans le pays, avec 90% de la population des plus de 12 ans vaccinée, au «début de l'automne».

Au total, 111 916 personnes sont officiellement décédées de la COVID en France depuis le début de l'épidémie.

