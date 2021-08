Winnipeg, un choix que ne regrette pas Paul Stastny

L’attaquant Paul Stastny aurait très bien pu tester le marché des joueurs autonomes la semaine dernière, mais il a préféré demeurer chez les Jets de Winnipeg, dans un environnement de travail où il se sent à l’aise.

Le vétéran de 35 ans disputera sa 16e saison en carrière dans la Ligue nationale de hockey (LNH) et cette fois, il tenait à demeurer au Manitoba. Le signataire d’un contrat d’un an et de 3,75 millions $ avait quitté les Jets en 2018 au profit des Golden Knights de Vegas, pour finalement revenir à Winnipeg par le biais d’une transaction en octobre 2020. Il ne se cache pas pour dire qu’il souhaitait un peu de stabilité au plan professionnel.

«Je crois qu’à ce stade de ma carrière, et ayant vu différents lieux ainsi que plusieurs entraîneurs et organisations, il s’agissait du meilleur endroit, sur la glace et à l’extérieur, pour ma famille, a-t-il affirmé au quotidien Winnipeg Sun récemment. Nous avons toujours aimé être ici. Cela en dit long sur les propriétaires, les dirigeants, les instructeurs et les joueurs en place ici.»

Celui ayant amassé 29 points en 56 rencontres pendant la dernière campagne dit bien se sentir dans le vestiaire et au sein de la communauté, son épouse et ses enfants ayant davantage fait connaissance avec la ville en cette pandémie.

«Je pense aussi qu’avec Blake et Sam [Wheeler], dont les enfants ont le même âge que les miens, c’est un gros boni. Il est plus facile pour ma femme de garder contact avec d’autres dames qui ont, comme elle, des enfants qu’avec de jeunes fiancées ou des femmes célibataires.»

«Vous savez ce que c’est: une étape différente de votre vie. Je pense que c’est plus aisé pour elle. En gros, elle veut ce qui la rendra heureuse... elle trouvera le moyen de s’ajuster. Je souhaite qu’elle soit heureuse et c’est pour cela que nous avons un bel équilibre à tous les niveaux», a ajouté Stastny en reliant sa vie familiale et sa carrière.

Équipe intéressante

Du côté hockey, les Jets ont certes connu une fin abrupte en séries 2021, subissant le balayage aux mains du Canadien de Montréal au deuxième tour. Toutefois, ils possèdent encore des éléments dangereux avec Wheeler, Mark Scheifele, Nikolaj Ehlers, Kyle Connor et Pierre-Luc Dubois, sans oublier le gardien Connor Hellebuyck.

Stastny pense pouvoir savourer plusieurs victoires l’hiver prochain, car ses coéquipiers auront la mémoire longue.

«Lorsque vous gardez ce type de noyau intact, je crois que les joueurs concernés se rappellent tous de leurs succès ensemble ainsi que du goût amer de leurs défaites. Cela les motive à en offrir plus et à saisir ce qu’il faut pour gagner en équipe.»