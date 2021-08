MARCEAU, Bruno



À l'Hôtel Dieu de Lévis, le 25 juillet 2021, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Bruno Marceau. Il était le fils de dame Lina Brochu et de feu monsieur Roger Marceau. Il était originaire de Sept-Îles et demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil sa mère Lina Brochu ; ses frères : Yves (feu Mérisa Lebouthiller), Daniel, Gérald (Lucie Clavet) et Nil, ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et de nombreux amis(es). Nous nous souviendrons de Bruno, comme étant un homme travaillant et serviable. Son souvenir continuera de vivre éternellement dans nos cœurs. Monsieur Bruno Marceau a été confié aux bons soins du :Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 55 Avenue St-Claire Ouest bureau 500, Toronto, On, M4V 2Y7,https://action.cancer.ca/fr/ways-to-giveou à l'Association pulmonaire du Québec, 6070 rue Sherbrooke Est, Bureau 104, Montréal, (Québec) H1N 1C1https://poumonquebec.ca/faire-un-don/