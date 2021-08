À TVA le 14 septembre: l’affiche de la série «Chaos» dévoilée

Les vedettes de la série «Chaos», attendue dès le 14 septembre sur les ondes de TVA et sur TVA+, se retrouvent sur l’affiche officielle dévoilée mardi. Parmi elles, on remarque des visages bien connus comme ceux de Simon Morin, Mélissa Bédard, Pascale Bussières, Christian Bégin, Fanny Mallette et Henri Picard.

La publication de cette image marque la fin des tournages de l’histoire développée grâce aux Productions Amalga, Québecor Contenu et Keep it Simple, à partir de l’idée de Josélito Michaud.

La prometteuse série dramatique est construite autour d’une tragédie qui survient lors du concert du populaire chanteur INVO (Simon Morin). Sur place, plusieurs jeunes adultes se transforment en victimes. Des familles subissent alors un fort séisme.

La distribution principale de «Chaos», réalisée par Stéphan Beaudoin («Alerte Amber», «L’heure bleue»), comprend également Lysandre Ménard, Lévi Doré, Pier-Gabriel Lajoie et Pierre Lebeau.

Écrite à plusieurs mains, l’oeuvre peut également compter sur la musique de Daniel Bélanger.

Le premier épisode sera dévoilé le 14 septembre à 21 heures, sur TVA et TVA+.