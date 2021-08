SAVARD, Pierre



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 28 juillet 2021, à l'âge de 64 ans, est décédé monsieur Pierre Savard, conjoint de dame Marie-Josée Robitaille. Il était le fils de monsieur Jean-Guy Savard et de dame Jeanne d'Arc Martel. Il demeurait à Québec.de 18 h à 20 h.Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Marie-Josée; ses filles Nadia (Nelson Côté) et Sandra, ses belles-filles Sophie (Pascal St-Pierre), Martine, Christine (Marc Labrie) et Émilie (Steven Biedron), ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Il laisse également dans le deuil ses sœurs et frères: France (Roger Biédron), feu Johanne (feu Gilles Beaupré), Michel, Martin (Line Francoeur), Marjolaine (Martin Tremblay), Lucie (Guy Paquet), René, Alain, Josée (Sylvain) et Manon, ses beaux-parents : feu Lucien Robitaille, Fernande Trépanier ainsi que sa belle-sœur feu France Robitaille (Gilles Veilleux) et son beau-frère Marc Paradis, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, son grand ami Gilles Veilleux et plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel soignant du centre hospitalier de St-François d'Assise pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués.