Acquisition par Foodtastic: une trentaine de Pita Pit au Québec d’ici trois ans

Foodtastic poursuit son expansion en mettant le grappin sur l’enseigne Pita Pit pour un montant «entre 25 millions $ et 50 millions $». La nouvelle direction prévoit ouvrir 30 restaurants au Québec d’ici trois ans.

Mardi, Foodtastic a annoncé l’achat de 225 restaurants Pita Pit au Canada et de 135 à l'internationale. Il s’agit principalement d’établissements franchisés. La transaction inclut seulement trois restaurants corporatifs.

«C’est un très bon produit. On veut grossir au Québec et aussi au Canada», indique au Journal Peter Mammas, président et chef de la direction de Foodtastic, ne pouvant pas révéler le montant exact de cette transaction. «C’est notre plus grosse en nombre de restaurants à ce jour», poursuit-il.

Au Québec, on compte présentement deux restaurants Pita Pit, soit à Montréal et à Trois-Rivières. La chaîne familiale a vu le jour du côté de l’Ontario en 1995. Aujourd’hui, elle compte environ 5000 travailleurs.

Foodtastic souhaite ouvrir 50 restaurants Pita Pit au cours des 36 prochains mois, dont une trentaine au Québec. L’investissement devrait être d’une vingtaine de millions de dollars. La direction souhaite poursuivre le développement de cette chaîne avec un modèle de franchisés.

Pita Pit a des emplacements au Canada, entre autres, en Colombie-Britannique, au Manitoba, à Halifax, en Saskatchewan, au Québec et en Ontario. Le siège social de la compagnie sera déménagé au Québec.

La bannière a aussi des antennes aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Plus de 100 millions $

Récemment, Foodtastic a également avalé la chaîne Milestones qui appartenait à la société ontarienne Recipe Unlimited, anciennement Cara. En un an, plus de 100 millions $ ont été injectés pour réaliser des acquisitions comme Milestones, Copper Branch et des actifs de Second Cup.

D’ici décembre prochain, Foodtastic prévoit réaliser encore deux autres transactions au Canada. À l’été 2022, la compagnie espère s’attaquer au marché américain. «Notre objectif est d’avoir 1 milliard $ de ventes annuelles d’ici décembre 2022», chiffre M. Mammas.

Foodtastic détient les bannières Au Coq, Rôtisseries Benny, La Belle et La Bœuf, L’Gros Luxe, Chocolato, La Chambre, Monza, Carlos & Pepe’s, Souvlaki Bar et Nickels. Avec Pita Pit, le groupe québécois comptera plus de 600 restaurants.