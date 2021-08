Astros–Dodgers: ça va brasser

Le duel opposant les Astros de Houston aux Dodgers de Los Angeles, mardi soir, devait être le premier disputé devant des partisans au domicile de l’équipe californienne depuis l’annonce des conclusions de l’enquête du baseball majeur relative à un scandale de tricherie. Et selon Mookie Betts, la visite des rivaux du Texas ne passera pas inaperçue.

L’histoire est connue des amateurs, et surtout de ceux qui encouragent les joueurs en blanc et bleu. Le commissaire Rob Manfred avait imposé des sanctions sévères aux Astros à la suite d’une enquête interne ayant révélé un système de vol de signaux instauré en 2017, année durant laquelle Houston avait défait Los Angeles en Série mondiale. Entre autres, le gérant A.J. Hinch et le directeur général Jeff Luhnow avaient écopé d’une suspension d’un an avant d’être congédiés par leur organisation en janvier 2020.

Or les tensions entre les deux clubs sont demeurées vives. L’an passé, le releveur Joe Kelly a été suspendu pour huit matchs après avoir tenté d’atteindre à la tête les frappeurs Alex Bregman et Carlos Correa, en plus de se moquer du second à la suite d’une présence au bâton. Cette année, les équipes ont croisé le fer à Houston, où des spectateurs se sont battus pendant une partie.

«Selon moi, c’est certain qu’il y aura des combats dans les gradins et d’autres trucs du genre, a prédit Betts en s'adressant au quotidien USA Today, au sujet de la série opposant ses Dodgers aux Astros. Ça s’est passé il y a déjà longtemps et je ne ressens pas les émotions que les gens et d’autres gars ont. Par contre, j’imagine qu’il y en a ici qui ne sont pas insensibles.»

«Je suis prêt pour la guerre», a ajouté celui qui jouait avec les Red Sox de Boston en 2017.

Le droit de s’exprimer

Pour sa part, le pilote Dave Roberts croit que les partisans de son club ne se gêneront pas pour exprimer leur mécontentement à l’endroit de l’adversaire.

«Je pense qu’ils ont le droit de montrer leurs états d’âme, peu importe la façon. Nous avons des amateurs passionnés, ils veulent s’afficher.»

Les deux équipes connaissent une bonne saison, ayant chacune amassé 64 victoires jusqu’ici.

