«Ça fait du bien de remonter sur scène»

Charlotte Cardin a vécu trois soirs « extraordinaires », il y a quelques jours, à l’Amphithéâtre Cogeco de Trois-Rivières. La chanteuse de 26 ans remontait alors sur scène pour la toute première fois en près de deux ans. « C’était tellement le fun de pouvoir reconnecter avec le public », a dit au Journal celle qui remettra ça dimanche aux Grandes Fêtes Telus de Rimouski.

Alors que plusieurs artistes sont retournés sur scène dans les dernières semaines devant quelques dizaines de spectateurs, pandémie oblige, Charlotte Cardin, elle, a fait les choses en grand. Pour ses tout premiers spectacles de son album Phoenix, l’auteure-compositrice a pu jouer devant des foules de quelque 2000 personnes durant chacun de ses trois soirs à Trois-Rivières.

Ce retour sous les projecteurs, et devant autant de spectateurs l’a davantage excitée que rendue nerveuse, a-t-elle indiqué au Journal, lors d’un court entretien téléphonique, mardi matin.

« Je me disais surtout que c’était la première fois où vocalement j’allais chanter plusieurs soirs de suite. De faire tout l’album de A à Z, en plus d’autres chansons, je ne savais pas si j’allais avoir la force physique. Ce sont quand même des défis vocaux. Mais ça n’aurait pas pu mieux se passer. C’est juste encourageant et excitant pour la suite. »

Les trois soirs à l’Amphithéâtre Cogeco sont parmi les plus beaux concerts que la chanteuse a vécus dans sa vie, rien de moins. « Ça a tellement fait du bien de remonter sur scène. C’était vraiment des moments très forts. Il a aussi fallu apprivoiser nos propres chansons dans un contexte de live comme ça. »

D’un océan à l’autre

En plus de reprendre les spectacles en présentiel, Charlotte Cardin renouera avec l’expérience virtuelle, la semaine prochaine. Après avoir présenté The Phoenix Experience sur le web, au printemps, voilà qu’elle sera l’une des six artistes à participer à la série de spectacles virtuels de SiriusXM, D’un océan à l’autre.

Ali Gatie (18 août), Roxane Bruneau (25 août), Elisapie (1er septembre), JP Saxe (8 septembre) et Émile Bilodeau (15 septembre) auront aussi leur prestation virtuelle, que les internautes pourront voir en participant à un concours via un jeu vidéo sur le site ocean-a-lautre.siriusxm.ca.

Charlotte Cardin a enregistré sa performance de cinq chansons au Théâtre Corona, à Montréal. « On a décidé de faire ça plus intime, dit-elle. On a dénudé de beaucoup les arrangements pour que ce soit en mode convivial. »

« C’est vraiment fou ! »

Charlotte Cardin amorcera officiellement sa tournée pour son album Phoenix en novembre avec plusieurs dates aux États-Unis. Mais juste avant, au début octobre, elle sera l’une des têtes d’affiche des Retrouvailles Osheaga, au parc Jean-Drapeau.

« C’est vraiment fou, pour vrai ! lance-t-elle. Osheaga, c’est là où j’ai vu les concerts coups de cœur de ma vie. C’est à la maison pour moi. J’y suis vraiment allée souvent en tant que spectatrice. J’ai déjà joué à Osheaga [en 2016], mais c’était super tôt dans la journée et c’était quand même incroyable. Et là, de me retrouver tête d’affiche, c’est super excitant. On a tous vraiment hâte à ce show-là. »

À L’AFFICHE AUX GRANDES FÊTES TELUS

Jeudi 5 août

20 h : Émile Bilodeau

21 h 30 : Les Cowboys Fringants

Vendredi 6 août

19 h : Yanick St-Jacques Band

20 h 30 : Matt Lang

22 h : Brett Kissel

Samedi 7 août

19 h : Électro Sorcier

20 h : Jonathan Roy

21 h 30 : Marc Dupré et son invité Ludovick Bourgeois

Dimanche 8 août