Victime d’un oncle violeur: des parents condamnés à indemniser leur fille

Pour la première fois au Québec, des parents devront indemniser leur fille pour ne pas l’avoir protégée d’un oncle violeur, a tranché un juge qui lui accorde plus de 800 000 $ en dommages.

« Il y a un agresseur. Mais il y a aussi des complices à l’agresseur. Complices par leur insouciance, leur non-action. C’est ma mère qui m’a envoyée dormir avec lui pour la première fois », a laissé tomber Nancy Bibeau, qui parlait publiquement pour la première fois hier.

La femme de 50 ans vient de gagner un important litige civil contre son oncle, Gaston Auger, pour des agressions subies de 1980 à 1987, mais aussi contre ses parents, Gemma Auger et Raymond Bibeau, qui n’ont rien fait pour la protéger à l’époque.

Elle n’avait que 9 ans lorsque les gestes sexuels ont débuté. Son oncle en avait 16.

Si pendant toutes ces années il a pu abuser en secret de sa nièce ainsi, c’est que lorsqu’elle était en visite chez ses grands-parents, Nancy Bibeau devait dormir dans le même lit que lui.

Après la première agression, elle a demandé à dormir sur le divan, mais sa mère a refusé, « pour ne pas salir les draps à grand-maman », sans poser de questions.

Dormir avec un violeur

« Un adulte raisonnable placé dans les mêmes circonstances aurait su que contraindre à partager le lit de Gaston l’exposait au risque que ces abus se produisent », a écrit le juge Bernard Jolin de la Cour supérieure, dans un récent jugement.

Ce dernier a condamné solidairement l’oncle et les parents de Nancy Bibeau à lui payer 806 306 $ en dédommagement, notamment pour perte de salaire dans le passé et le futur.

En cour, les parents de Mme Bibeau ont dit ignorer les agressions. Ils ont plaidé être des parents « responsables » et ont réfuté avoir agi avec négligence.

Mais même lorsque Gaston Auger a été condamné pour le viol collectif d’une adolescente de 14 ans en 1983, les parents de Nancy Bibeau n’ont pas cru bon protéger leur fille de l’agresseur.

« Si jusqu’alors, Gemma et Raymond peuvent douter des risques liés au fait que Nancy partage le lit de Gaston, désormais le doute n’est plus possible. Que font-ils alors ? Rien », a déploré le juge Jolin, précisant que le viol a eu lieu dans le même lit où Nancy Bibeau a été agressée à de multiples reprises.

Plus encore, la mère a avoué au procès ne pas avoir pris de mesures particulières pour protéger sa fille d’un violeur, pour être certaine de « se mêler de ses affaires ». Soulever des questions sur cet événement aurait été du « voyeurisme ».

Une première

Si le juge a aussi obligé les parents à dédommager leur fille pour les abus sexuels subis par l’oncle, c’est que Gemma Auger et Raymond Bibeau ont « clairement abdiqué » le rôle de protecteur que doit jouer tout parent.

« De toute évidence, les abus commis par Gaston sont d’une extrême gravité. Mais jamais il n’aurait pu les commettre sans le laxisme [des parents] », a tranché le juge Jolin, en partageant la responsabilité entre l’oncle et les parents à 60 % et 40 %.

Photo courtoisie

Ce dédommagement de plus de 800 000 $ est certainement une première en ce qui concerne le refus de parents d’accomplir leur devoir, s’est réjoui Me Michel C. Chabot, un des avocats de Mme Bibeau.

Établir des règles

« Elle ne gagne pas que de l’argent, elle gagne le fait d’établir à la cour des règles quant à la protection des parents envers leurs enfants. Cela va servir à bien du monde », a-t-il insisté.

D’ailleurs, la femme a intenté cette poursuite pour donner du courage à d’autres victimes. Mais aussi pour « punir » son père et sa mère.

Elle avait d’abord tenté de se faire rembourser ses frais de thérapie par ses parents. Elle a essuyé deux refus. En cour, sa mère a justifié : « Si j’avais fait quelque chose, je serais encore en train de payer et j’aurais pas mon condo en Floride ».

Les parents de Nancy Bibeau n’ont pas voulu commenter le jugement. Le Journal n’a pas été en mesure de joindre Gaston Auger hier.

Ce qu'ils ont dit

« Interrogée [...] à savoir si elle avait des regrets à l’égard de Nancy, [sa mère] répond de manière stupéfiante : “Je ne sais pas ce que j’aurais pu faire différemment.” »

« Si comme ils le prétendent aujourd’hui ce n’est que des années plus tard qu’ils apprennent [les abus], c’est en raison de leur négligence grossière et de leur aveuglement volontaire [...]. »

– Le juge de la Cour supérieure Bernard Jolin

« Ils ont fait pire que fermer les yeux. Ils refusaient leur obligation de renseignement à l’égard de leur fille, de prévenir pour elle. »

– Michel C. Chabot, avocat civiliste de Mme Bibeau

« On dit dans ce jugement : “c’est laid ce que tu as vécu, c’est horrible, mais c’est la vérité”. J’arrête d’avoir honte. »

« J’espère qu’au moins une victime lira ce jugement et se dira : “Peut-être que moi aussi je suis capable !” »

– Nancy Bibeau