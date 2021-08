Fusillade mortelle: le gouvernement pressé d’en faire davantage pour sécuriser les Montréalais

Une enquête est en cours sur les événements d'hier à Rivière-des-Prairies. Que des fusillades surviennent chez nous, c’est troublant et préoccupant. Mes condoléances aux proches des victimes. On va protéger les Montréalais et les Québécois. @GGuilbaultCAQ https://t.co/GjzQfqBEEo