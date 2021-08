Jeux olympiques de Tokyo : Pas de miracle à la piscine

TOKYO | Le Canada doit oublier une place sur le podium du tournoi de water-polo féminin.

La logique a été respectée, mardi, au Centre Tatsumi, alors que les Américaines ont disposé du Canada par la marque de 16-5. Un départ canon des doubles championnes américaines a tôt fait de clore le débat.

Les États-Unis se sont forgés une priorité de 5-0 après seulement quatre minutes, ce qui a incité l’entraîneur-chef David Paradelo a demandé un temps d’arrêt pour tenter de freiner l’hémorragie. «Il nous a dit de se réveiller et de recommencer à zéro, a raconté Axel Crevier. C’est dur de recommencer à zéro quand tu perds par cinq buts. Nous avions un plan de match solide que nous n’avons pas suivi. Nous avons mieux joué par la suite, mais la tâche était lourde de tenter de vaincre la meilleure équipe au monde et nous avons vraiment mal débuté le match.»

«Je devais réveiller les troupes, de renchérir Paradelo qu’on pouvait entendre de la tribune de presse, et j’aurais dû le faire plus tôt. Nous n’étions pas prêtes à amorcer la rencontre. Les filles jouaient sur les talons. Nous sommes meilleures que ce que nous avons montré, mais nous n’avons pas gagné depuis très longtemps contre les Américaines. Nous avons gagné peu de périodes. Nous avons mieux joué lors de la Super Finale en Grèce en juin et je m’attendais à pas mal mieux aux Jeux.»

Malgré la déception d’être écarté de la ronde des médailles et la fiche d’un gain et trois revers en ronde préliminaire, tout le monde interrogé dans le clan canadien estime que l’équipe a franchi un pas important dans la dernière année.

«Il y a eu beaucoup de progrès et ensemble on peut construire quelque chose de grand, a affirmé Crevier. Le futur est prometteur. C’est frustrant de ne pas avoir gagné une partie importante à Tokyo, mais nous n’étions pas là et nous avons réduit l’écart.»

Pour l’équipe féminine, il s’agissait d’une première participation aux Jeux depuis 2004. «C’est effort d’avoir ramené le water-polo à la télévision, a affirmé Joelle Bekhazi. C’est un sport tellement beau. Je suis convaincue que le programme s’en va dans la bonne direction et que notre sélection n’est pas un accident de parcours et qu’il y en aura d’autres dans le futur. Je rêvais aux Olympiques depuis 2005 et j’ai réalisé mon rêve. Je rêvais aussi de monter sur le podium, mais on s’est tiré dans le pied au début du tournoi et on savait que ça serait difficile contre les Américaines.»

Paradelo estime lui aussi que le futur est intéressant. «Dès notre qualification, on s’est dit qu’on voulait accomplir de grandes choses, mais qu’on voulait avant tout faire grandir notre sport. En début de tournoi, les filles étaient nerveuses et le manque d’expérience paraissait. Cette expérience olympique va nous permettre de grandir, ce qui va nous aider dans trois ans à Paris.»

Le Canada jouera maintenant pour les positions 5 à 8. Un duel contre l’Australie qui a perdu 9-8 contre la Russie est au programme. Les Canadiennes s’étaient inclinées au pointage de 8-5 face à l’Australie à leur premier match du tournoi.

