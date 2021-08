La Coopérative funéraire des Deux Rives vote 15 jours de grève

Rassemblés en assemblée générale lundi soir, les employés de la Coopérative funéraire des Deux Rives se sont prononcés à 90 % en faveur d’une banque de 15 jours de grève supplémentaires, à exercer au moment jugé opportun.

«La direction semble prendre la détresse des employé-es avec une certaine légèreté. On doit sentir une volonté sérieuse de négocier parce que notre mission fondamentale est compromise actuellement. La volonté d’agir chez nos membres est évidente et on s’attend maintenant à des gestes concrets de nos vis-à-vis», s’est inquiétée la présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs de la Coopérative funéraire des Deux Rives (CSN), Catherine Caron, à l’issue du vote.

Cette décision suit la tenue de deux séries de grèves de 48 et 72 heures votées au cours des deux dernières semaines. Les membres estiment qu’en raison d’une dégradation des conditions d’exercice, ils ne disposent plus des moyens suffisants pour remplir adéquatement leur délicate mission. Ils s’inquiètent également pour la qualité du service aux proches des défunts et leur propre santé psychologique.

Une conférence de presse du syndicat, à ce sujet, est prévue ce mercredi en avant-midi. La négociation pour le renouvellement de la convention collective dure depuis un an.