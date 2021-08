La Criée d’automne

Photo courtoisie

Le Brigadier-général Stéphane Boivin (photo), à la tête du commandement de la 2e Division du Canada et de la Force opérationnelle interarmées (Est) depuis juin dernier, assumera le haut patronage d’honneur de la 10e Criée d’automne, événement biennal de la Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier. L’événement qui devait avoir lieu l’an dernier a été reporté au samedi 16 octobre en raison de la pandémie. Par ailleurs, la Fondation du Centre de ressources pour les familles militaires Valcartier (CRFMV) est heureuse d’annoncer que Desjardins agira à titre de partenaire exclusif de la soirée et plus particulièrement de l’encan virtuel, véritable signature de la Criée depuis 20 ans. Renseignements et billets : www.fondationcrfmv.com/

Une fierté

Les membres du Club Lions Québec-Nord étaient particulièrement fiers d’inaugurer, le 15 juillet dernier, le jardin adapté pour les bénéficiaires du Centre Hospitalier Chauveau à Québec. Le Club a activement participé à la remise en valeur de la terrasse arrière du centre afin de permettre aux personnes, même en fauteuils roulants, d’y venir jardiner. Sur la photo, de gauche à droite, à l’avant : Lions Anna Guimont et Jacinthe Goupil, techniciennes en loisirs et responsables du projet, Pierre Dufour, président sortant, et Robert Madore, nouveau président du club. À l’arrière : les Lions Gérard Leclerc, secrétaire, et Pierre McNicoll qui ont exécuté le repavage d’une partie de la terrasse. Absents sur la photo, les Lions Luc Moineau et Normand Lainey qui ont également participé aux travaux.

Maudite COVID

Les membres du comité de l’Événement Plein Gaz 2021, prévu pour le samedi 28 août 2021 dans le stationnement de TéléMag, m’informent que l’événement annuel est reporté en 2022 en raison des mesures sanitaires requises, mais aussi et surtout devant l’incertitude entourant la possible arrivée d’un variant au cours des prochaines semaines. Évidemment, cette annonce déçoit les passionnés de voitures antiques « Muscle Car » et « Hot Rod », mais aussi les nombreux exposants et partenaires.

En souvenir

Le 3 août 1996. L’équipe canadienne du relais 4 x 100m, composée du Québécois Bruny Surin, de Donovan Bailey, Robert Esmie et Glenroy Gilbert, remporte la médaille d’or aux Jeux d’Atlanta, surprenant l’équipe américaine largement favorite pour l’emporter.

Anniversaires

Farouk Cheïkha (photo), copropriétaire des boutiques Groupe Cheïkha, 72 ans... Tom Brady, quart-arrière de la NFL (Buccaneers de Tampa Bay) 44 ans... Guy Boucher, ex-entraîneur-chef des Sénateurs d’Ottawa de la LNH (2016–2019), 50 ans... Marcel Dionne, joueur de hockey (1971-89), 70 ans... Ron Fournier, ex-animateur sportif québécois, 72 ans... Tony Bennett, chanteur américain, 95 ans.

Disparus

Le 3 août 2011 : Mark Munro (photo), 61 ans, véliplanchiste et grand ambassadeur du monde de la planche à voile... 2017 : Jacques Daoust, 69 ans, député de Verdun et ex-ministre libéral (2014-2016)... 2017 : Robert Hardy, 91 ans, acteur britannique présent dans quatre des huit films d’Harry Potter, dans lequel il jouait le ministre de la magie... 2016 : Bertrand (Bill) Leblanc, 88 ans, auteur et dramaturge québécois... 2015 : Gabrielle Labbé, 84 ans, (Gaby Simard) la mère de René et de Nathalie Simard... 2013 : Claude Beaudin, 56 ans, journaliste à Radio-Canada (radio) à Rivière-du-Loup... 2011 : Réjean Duc Dufour, 63 ans, motocycliste, concepteur pour Harley-Davidson... 2008 : Yves Patenaude, 69 ans, ex-président du Carnaval de Québec (1982) et de la Maison Kinsmen... 2008 : Jean Pilote, 51 ans, animateur, annonceur, impresario, comédien et producteur québécois... 1995 : Claude Cadorette, 46 ans, journaliste sportif au Journal de Québec qui perd la vie dans un accident de voiture à Saint-Hilarion dans Charlevoix... 1992. Manda Parent, 85 ans, comédienne québécoise.