Le chevreuil de Longueuil, reflet de notre époque

Vous connaissez ma fascination pour les petites histoires porteuses de grandes significations.

« Les discussions sont dans l’impasse », nous dit-on.

Les discussions sur quoi ? Mais sur les chevreuils de Longueuil.

Oui, car on a créé une « table de concertation ».

Faits

Le parc Michel-Chartrand à Longueuil peut supporter 15 chevreuils.

L’an dernier, ils étaient 30. Ils seraient maintenant de 50 à 70, et ça continue.

L’équilibre écologique est totalement rompu.

Ils mangent tout, les risques d’accidents d’automobile grimpent en flèche, ils peuvent véhiculer la maladie de Lyme, etc.

Chez les scientifiques, il n’y a pas besoin de se « concerter ».

C’est unanime : il faut en abattre suffisamment pour rétablir l’équilibre. La viande sera donnée à des œuvres de charité.

Mais voilà, des citoyens émus par la beauté de cet animal ne veulent rien savoir. Leur mobilisation a fait reculer les autorités.

Depuis, on tente une « concertation » avec des gens qui n’ont rien à foutre de la science et des faits.

Certains proposent de les stériliser et de les déplacer. Mais les chevreuils s’habituent à leur environnement et le taux de mortalité quand on les déplace peut atteindre les 80 %.

La mairesse de Longueuil a reçu des menaces de mort quand elle a annoncé la décision de procéder à l’abattage.

Pour certains, sa vie vaut moins que celle des animaux.

Évidemment, comme la campagne électorale est lancée, la politique est venue tout compliquer.

Et plus on tarde, plus le nombre de bêtes augmente et plus le problème se complique.

On tue 50 000 chevreuils par année au Québec, mais les opposants de Longueuil n’en ont rien à foutre.

Leurs chevreuils sont « spéciaux », tellement « cutes ».

Ces gens n’ont pas dû trop se mobiliser quand des humains crevaient par centaines dans nos CHSLD l’an dernier.

Mais un chevreuil, c’est tellement « cute ».

Ces gens doivent passer sans broncher devant les sans-abri qui traînent dans nos rues.

Mais un chevreuil, c’est tellement « cute ».

Ces gens voient reportage sur reportage concernant les enfants de la DPJ, les assassinats, les guerres, les famines, etc.

Mais un chevreuil, c’est tellement « cute ».

Ils verraient un enfant se faire brasser par un parent dans un centre d’achat et hésiteraient à intervenir. Pas de leurs affaires...

Mais un chevreuil, c’est tellement « cute ».

S’il y avait une prolifération de rats ou de couleuvres, ils exigeraient une action rapide et vigoureuse.

Mais un chevreuil, c’est tellement « cute ».

Détestable

Cette affaire insignifiante devient signifiante parce qu’elle résume toute notre lamentable époque.

On congédie les faits quand ils déplaisent.

On congédie la science même quand elle est unanime.

On s’enferme dans la forteresse de ses propres convictions.

On baigne dans l’émotion primaire et la sensiblerie sans le moindre argument rationnel.

On se drape dans les bons sentiments, mais on peut être furieusement agressif envers ceux qui ne pensent pas comme nous.

Mathieu Bock-Côté disait l’autre jour se sentir étranger à notre époque.

C’est une formulation trop gentille à mon goût : cette époque est détestable.