Les policiers de Saguenay cumulent les heures supplémentaires

Les policiers de Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, sont contraints de cumuler les heures supplémentaires depuis le mois de juin, en raison d'un manque d'effectifs.

Au moins 295 quarts de travail ont été ou seront effectués en heures supplémentaires, uniquement pour la surveillance du territoire au cours de la période estivale de juin à août, une moyenne d’environ trois quarts par jour.

C'est du jamais-vu, selon des policiers, avec qui TVA Nouvelles s’est entretenu, mardi. De son côté, le Service de police de Saguenay confirme que les heures supplémentaires, bien que courantes en période estivale, sont en hausse cette année.

«Il y a un gros travail qui a été fait à l'administration, avec les policiers aussi», a affirmé Steeve Gilbert, capitaine à l'administration et au développement organisationnel au Service de police de Saguenay.

Autant l'employeur que le syndicat ont demandé aux policiers de faire leur part et de travailler plus. Les patrouilleurs auraient bien collaboré et la plupart des quarts de travail auraient été comblés volontairement, ce qui a permis de limiter les heures supplémentaires obligatoires.

Le Service de police y a tout de même eu recours à quatre ou cinq occasions. «On a été obligé de demander à des policiers de continuer parce qu'on ne trouvait pas personne. Les gens, quand ils sont obligés de rester, ce n'est pas plus que six heures de plus», a expliqué Steeve Gilbert.

«Depuis le début de l'été, ça n'a aucunement touché la population. On n'a eu aucun quart de travail en sous-effectif. Aucun bris de service», a-t-il ajouté.

Un besoin de main-d’oeuvre accentué

Selon ses estimations, le Service de police de Saguenay avait besoin de 15 nouveaux policiers pour l'été. Il a réussi à en embaucher 11, alors que trois d'entre eux sont partis à la dernière minute pour travailler dans un autre corps policier.

«On prévoyait 15 [nouveaux policiers], on a fini avec huit. Et il y a eu des retraites et deux anciens policiers temporaires qui ont aussi décidé de quitter», a expliqué M. Gilbert.

Selon lui, le recrutement n'est pas chose simple. «Présentement, il y a une demande importante de policiers à la grandeur du Québec. L'école nationale de police ne suffit pas à fournir le nombre de policiers dont [on a] besoin.»

L'embauche et surtout la rétention des jeunes policiers feront sans doute l'objet de discussions lors du renouvellement de la convention collective des policiers de Saguenay, qui se termine à la fin de l'année.