Omnium Banque Nationale: Osaka et Kenin ne seront pas à Montréal

Après la numéro un mondiale Ashleigh Barty, voilà que Naomi Osaka et Sofia Kenin rateront aussi l’Omnium Banque Nationale, la semaine prochaine, à Montréal.

Tennis Canada a effectivement annoncé mardi, par voie de communiqué, qu’Osaka et Kenin n’y seraient pas du 7 au 15 août.

«Je suis désolée de rater le tournoi de Montréal cette année, a brièvement commenté Osaka, qui a récemment représenté le Japon aux Jeux olympiques de Tokyo. Je voudrais toutefois saluer tous les amateurs et le personnel du tournoi. J’espère avoir la chance de tous vous revoir au Canada l’an prochain.»

«Même si j’ai fait des progrès, ma blessure au pied n’est pas assez rétablie pour me permettre de jouer au plus haut niveau, a pour sa part justifié Kenin. Je crois avoir besoin d’une semaine supplémentaire de repos et de rééducation.»

À la suite des retraits d’Osaka et de Kenin, la Bélarusse Aryna Sabalenka hérite du rôle de favorite du tournoi tandis que la Canadienne Bianca Andreescu devient deuxième tête de série.

Swiatek se retire aussi

La Polonaise Iga Swiatek, huitième au monde, s’est aussi retirée de l’édition 2021 de l’Omnium Banque Nationale, a-t-on annoncé.

«Nous sommes assurément déçus de ne pas être en mesure de voir Naomi, Sofia et Iga jouer à Montréal cette année , a réagi Eugène Lapierre, directeur du tournoi. Par contre, malgré ces retraits, nous comptons toujours sur la présence de joueuses d’exception.»

Devant l’hécatombe, la Chinoise Shuai Zhang (51e), la Tchèque Marie Bouzkova (52e) et la Russe Liudmila Samsonova (54e) obtiennent leur place au tableau principal.