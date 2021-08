On a longtemps cherché un nouveau plaisir coupable télévisuel à dévorer sans modération tout en donnant un répit à notre matière grise. Et Netflix nous le sert mercredi sur un plateau d’argent avec En cuisine avec Paris Hilton.

Mettons d’abord une chose au clair. Non, on ne regarde pas En cuisine avec Paris Hilton (ou Cooking with Paris, dans sa version originale) comme on regarde les Ricardo ou encore Gordon Ramsay s’exécuter sur leurs tribunes respectives. Et on ne tentera en aucune occasion de recréer ses « recettes », la plupart nécessitant une quantité exorbitante de paillettes comestibles, moules en forme de licorne et nonpareilles multicolores.

Car la riche héritière est loin d’être un as des chaudrons, peinant à exécuter correctement un simple pain doré ou encore à manier un mélangeur électrique. Ce ne sont pas non plus ses diverses invitées, de Kim Kardashian à Demi Lovato, qui sont en position de lui donner des conseils. Bref, on s’approche ici davantage de Nailed It! que de MasterChef.

Autodérision

Et c’est probablement pour cette raison que cette nouvelle série de six épisodes, disponible à compter de mercredi, fonctionne aussi bien. Car à aucun moment Paris Hilton ne se prend-elle au sérieux. Que ce soit en faisant ses emplettes en robes de soirée et talons aiguilles, ou encore en flippant des boulettes végétaliennes à l’aide d’une spatule sertie de diamants (oui, vous avez bien lu), elle fait montre d’un sens de l’autodérision particulièrement aiguisé.

Ce personnage de blondinette un peu sotte (disons-le poliment), Paris Hilton l’assume entièrement. Elle se prête au jeu avec cœur et conviction. Oui, il est fabriqué de toutes pièces ou, à tout le moins, grandement exagéré lorsque les caméras se braquent sur elle. Mais il fonctionne. Et force est d’admettre qu’il est franchement attachant.

Hilarant

Parce qu’on l’avoue, on ne connaissait que les grandes lignes de la carrière de Paris Hilton et ses principales frasques, ayant zappé ses téléréalités telles que My New BFF et autres The Simple Life (mea culpa). Et on avoue également n’avoir fait qu’une bouchée de cette nouveauté culinaire, fasciné et hilare devant la starlette américaine, mais aussi incapable de discerner la ligne entre la réalité et la fiction.

Les conversations entre Paris Hilton et ses copines sont-elles entièrement spontanées et impromptues ? On en doute. Et oui, elles sont d’une vacuité sans nom. Mais l’important, c’est qu’elles sont hilarantes et infiniment divertissantes.

Bref, jamais les calories vides n’auront été aussi satisfaisantes. Et ça, comme dirait la principale intéressée, « that’s hot ». Ou « c’est chaud », littéralement, à l’instar de ses fourneaux.

► En cuisine avec Paris Hilton débarque mercredi sur Netflix.