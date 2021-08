Un policier tué dans une attaque à quelques mètres du Pentagone

Un policier a été tué mardi dans une attaque à quelques mètres du Pentagone, qui a brièvement été placé en état d'alerte, selon un sénateur et plusieurs médias américains.

• À lire aussi: Spectacles, gym et restos: une preuve de vaccination sera exigée à New York

• À lire aussi: Andrew Cuomo a «harcelé sexuellement» plusieurs femmes, selon une procureure

• À lire aussi: Assaut du Capitole: le Congrès décerne sa plus haute distinction à la police

Les employés du ministère américain de la Défense ont été appelés par haut-parleur à rester à l'intérieur du bâtiment vers 10h40 (14h40 GMT) après que plusieurs coups de feu ont été entendus à la station de bus près du célèbre bâtiment au sud de la capitale Washington, en Virginie.

L'état d'alerte a été levé vers 12h10, mais les issues de la station de métro et de la station d'autobus, qui se trouvent toutes les deux à quelques mètres d'une des entrées du Pentagone, mais sont accessibles au public, restaient fermées jusqu'à nouvel ordre.

«L'incident est terminé, la zone est sécurisée, et le plus important, c'est que notre communauté n'est plus menacée», a commenté à la presse le chef de la force de protection du Pentagone, Woodrow Kusse.

Il a indiqué qu'il y avait «plusieurs blessés», mais a refusé de confirmer les informations selon lesquelles un de ses policiers est décédé des suites de blessures à l'arme blanche, tandis que l'assaillant a été tué par balle.

Le sénateur démocrate de Virginie Mark Warner a pourtant présenté ses condoléances aux amis et à la famille du policier.

«Je suis terriblement attristé par le décès d'un policier du Pentagone, qui a été tué ce matin lors d'un acte de violence insensé», a-t-il tweeté.

Des chaînes de télévision locales montraient dans l'après-midi des dizaines de policiers rassemblés devant l'hôpital de Washington où le policier avait été transféré, pour lui rendre hommage.

Les services d'urgence d'Arlington, la commune où se trouve le Pentagone, siège du ministère de la Défense et du commandement de l'armée américaine, ont indiqué que «plusieurs patients» avaient été pris en charge sur place.

Le ministre de la Défense Lloyd Austin «ne se trouvait pas dans le bâtiment au moment de l'incident», a indiqué son porte-parole John Kirby. «Le ministre a été informé de l'incident au Pentagone et il est régulièrement informé de tous les nouveaux développements», a-t-il ajouté.

M. Austin et le chef d'état-major, le général Mark Milley, se trouvaient à la Maison-Blanche pour une réunion hebdomadaire avec le président Joe Biden.