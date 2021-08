Un retour en Suisse pour Joe Thornton

Joueur autonome sans compensation dans la Ligue nationale de hockey (LNH), le vétéran Joe Thornton s’entraîne ces jours-ci avec le HC Davos, une organisation du circuit élite suisse pour laquelle il a joué dans trois séjours distincts plus tôt dans sa carrière.

Sa présence sur le Vieux-Continent a été confirmée par certaines sources, dont le site NHL.com. Le patineur de 42 ans ne sait toujours pas ce que l’avenir lui réserve après avoir disputé la dernière campagne chez les Maple Leafs de Toronto. Ayant touché 700 000 $ en 2020-2021, il ne semble pas prêt à mettre fin à son parcours professionnel. Il a amassé 20 points en 44 parties dans l’uniforme bleu et blanc, ratant une dizaine d’affrontements à cause d’une fracture aux côtes; avant le calendrier régulier, il avait totalisé 11 points en 12 sorties avec Davos.

Par ailleurs, cette formation amorcera sa prochaine saison le 11 septembre, soit environ un mois avant la LNH.

«L’élimination est arrivée si soudainement et je n’ai pas vraiment eu le temps de penser à mon futur, avait déclaré Thornton peu après la fin des séries des Leafs, vaincus par le Canadien de Montréal au premier tour. D’abord et avant tout, je dois être un père de famille. Mais oui, je me sens réellement en santé et bien. Et c’est bon signe.»

Celui qui a deux enfants de 7 et 10 ans a disputé 40 matchs avec Davos en 2004-2005, campagne lors de laquelle la LNH a annulé ses activités en raison d’un conflit de travail. Le joueur d’avant avait aussi pris part à 33 duels en 2012-2013 quand la LNH se trouvait en lock-out.

«Mon attention doit être dirigée vers mes enfants maintenant. C’est très bien, je ne peux plus attendre de passer du temps avec eux», avait-il dit au début juin.