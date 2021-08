Vasek Pospisil ne peut continuer ses succès

Le Canadien Vasek Pospisil a été incapable de solutionner le service de l’Américain Sebastian Korda, qui l’a défait 7-5 et 6-4 au deuxième tour du tournoi de Washington, mardi.

Classé au 45e rang du circuit de l’ATP et 12e tête de série de la compétition, le vainqueur a mis 1 h 28 min pour l’emporter. Korda a dominé 11-4 au chapitre des as et a sauvé les trois balles de bris auxquelles il a fait face. Il a pris le service de son rival trois fois en cinq tentatives.

Tombeur de l’Équatorien Emilio Gomez la veille, Pospisil a gagné seulement 32 % des points disputés sur son second service. La 61e raquette mondiale participera à l’Omnium Banque Nationale de Toronto la semaine prochaine.