Volleyball de plage: les Canadiennes s’arrêtent en quart de finale

Deux paires canadiennes pouvaient espérer se rendre en demi-finale du tournoi de volleyball de plage féminin des Jeux olympiques de Tokyo, mardi. Les quatre représentantes de l’unifolié se sont toutefois inclinées et ont dû se contenter du cinquième rang.

Tout d’abord, Heather Bansley et Brandie Wilkerson ont été vaincues par les Lettonnes Tina Graudina et Anastasija Kravcenoka. Le tandem de l’unifolié a perdu en trois manches de 21-13, 18-21 et 15-11, soit en 51 minutes de jeu.

Puis, plus tard, Sarah Pavan et Melissa Humana-Paredes affrontaient les Australiennes Taliqua Clancy et Mariafe Artacho del Solar. Elles ont subi le même sort, étant vaincues elles aussi en trois manches, au compte de 21-15, 19-21 et 15-12.

