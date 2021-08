Volleyball féminin: du sang neuf pour le Rouge et Or

Danny Da Costa ne revient pas dans ses fonctions d’entraîneur-chef avec le Rouge et Or de l’Université Laval.

Après seulement une saison à la barre du Rouge et Or, le pilote lavallois et le Club de volleyball Rouge et Or ont mutuellement décidé de mettre fin à la relation de travail. L’entraîneur n’a pas souhaité donner suite à la demande d’entrevue du Journal en mentionnant qu’il n’avait rien à ajouter au communiqué de l’organisation.

Da Costa quitte le programme avec une fiche de 13 victoires et 7 défaites comme entraîneur-chef en 2019-2020. L’Université Laval avait baissé pavillon en deux parties face aux Carabins de l’Université de Montréal lors de la finale provinciale. La saison suivante a évidemment été annulée en raison de la pandémie.

Surprise

La nouvelle du départ de l’entraîneur-chef a semblé en surprendre plusieurs à l’intérieur de l’organisation. Les démarches pour trouver le successeur devraient se conclure avant le début de la prochaine saison régulière, qui débute le 15 octobre. Le Rouge et Or souhaite annoncer le prochain instructeur avant le début du calendrier préparatoire de la prochaine saison.

Un enseignant

L’alignement très jeune de l’équipe lavalloise accentue l’importance de trouver un entraîneur capable de développer le jeune talent de la formation.

De l’alignement de l’an dernier, l’Université Laval compte parmi ses rangs neuf joueuses de première année sur les quinze volleyeuses de l’équipe. La seule joueuse comptant plus de trois années d’expérience est la passeuse Émie Gaboury qui en est à sa quatrième année d’admissibilité.

Recrutement chez les voisins?

Est-ce que le Rouge et Or sera tenté d’aller chercher son prochain entraîneur féminin chez les Élans de Garneau? L’équipe compte près de la moitié de son effectif provenant du puissant programme des Élans avec un total de sept joueuses comptant de l’ancienneté sur le campus collégial.

Avec une décision rapide à prendre, la candidature de Ian Poulin-Beaulieu pourrait s’avérer intéressante. Le jeune entraîneur compte déjà trois ans de service pour les Élans en plus d’avoir remporté le championnat provincial du RSEQ en 2020. La formation s’était inclinée en finale du championnat canadien qui était disputé à Garneau juste avant le début de la crise sanitaire.