Yanni Gourde croit au potentiel du Kraken

Sélectionné au repêchage d’expansion par le Kraken de Seattle en juillet, le Québécois Yanni Gourde croit que sa nouvelle formation peut causer des surprises dès sa première saison dans la Ligue nationale de hockey (LNH).

L’ancien patineur du Lightning de Tampa Bay se base sur la composition de son nouveau club pour faire une telle affirmation.

«Je crois que nous allons former un groupe qui travaille très fort et quand un groupe travaille d'arrache-pied, le potentiel est toujours très grand», a avancé Gourde mardi, par le biais de propos rapportés par le site internet de la LNH.

«Il s'agit de la première étape qui mène au succès. Si vous travaillez dur, vous vous placez assurément en bonne position et nous pourrions très bien être l'une des équipes qui vont disputer du hockey des séries pendant la saison régulière. Nous voulons simplement être difficiles à affronter en saison et nous espérons que ça va nous mener en séries.»

Gourde semble avoir décidé de voir cette nouvelle aventure dans sa carrière positivement, lui qui aurait pu être déçu de quitter une équipe venant tout juste de remporter deux coupes Stanley.

«C'est agréable de savoir que l'équipe souhaitait vraiment m'avoir, alors qu'il y avait énormément de joueurs de qualité qui n'étaient pas protégés, a dit le natif de Saint-Narcisse. J'ai eu la chance d'être choisi et je suis très enthousiaste. Ce sera une belle expérience et un beau défi.»

«Je veux faire tout ce que je peux pour aider l'équipe à gagner. C'est ce que je faisais avec le Lightning et c'est ce que j'ai l'intention de faire avec le Kraken.»

Absent en début de saison

Gourde ne pourra toutefois pas contribuer aux éventuels succès de sa nouvelle équipe en début de campagne, puisqu’il sera sur la touche. Il y a deux semaines, le hockeyeur de 29 ans a été opéré pour soigner une blessure à son épaule gauche. Sa convalescence devrait être d’environ quatre mois.

«La situation était compliquée, parce que c'est une blessure qui m'a ennuyé pendant plus de 18 mois, a expliqué Gourde. Il y a eu bien des problèmes avec mon épaule gauche qui ont mené à une déchirure et nous avons trouvé ce que c'était quand je suis allé voir le médecin pour mon opération. Je ne voulais pas être en convalescence pendant quatre mois. J'espérais quelque chose de plus court, mais puisque ça m'ennuyait depuis tellement longtemps et que nous devions corriger ça, je me suis dit que je devais le faire afin de revenir le plus rapidement possible.»

«Dès que mon état me le permettra, je serai prêt, a-t-il ajouté. Je patinerai avec les gars. Je vais me battre. Ma priorité sera d'aider cette équipe à gagner. Peu importe où on me place dans la formation, c'est le rôle que j'occuperai et je travaillerai le plus fort possible pour aider mon équipe à l'emporter.»