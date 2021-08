Zachary Bolduc arrive avec les Remparts de Québec

Le premier joueur québécois repêché lors du dernier encan de la LNH a été échangé aux Remparts.

L’arrivée de Bolduc à Québec était connue en juin, mais il fallait attendre la fin du repêchage de la LNH pour connaître l’ampleur de la transaction entre les Diables rouges et l’Océanic de Rimouski.

Patrick Roy a payé son pesant d’or pour se prémunir des services de l’ailier gauche de six pieds un pouce et 175 livres. Québec cède à Rimouski un choix de première ronde en 2022 et deux choix de première ronde au repêchage de 2023 en plus d’un choix de sixième ronde.

L’attaquant est actuellement au camp estival de développement de l’équipe nationale junior du Canada qui se déroule jusqu’au 4 août près de Calgary.

Joueur talentueux

Les Remparts obtiennent un attaquant qui se déplace avec aisance sur la glace et qui est déjà reconnu pour être responsable dans les deux zones de la patinoire. Il sera également possible pour Patrick Roy d’utiliser Bolduc comme joueur de centre au besoin.

Il faut se rappeler que l’espoir des Blues de St. Louis souhaitait se diriger vers les collèges américains avant que l’Océanic de Rimouski le séduise pour venir jouer dans le circuit Courteau.

Il a disputé une vingtaine de parties au total avec Mount St. Charles Academy en conservant une moyenne de deux points par match. Il a également participé à deux parties avec les Musketeers de Sioux City de la USHL avant de se joindre à la formation rimouskoise en octobre 2019. En deux saisons dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, il cumule une fiche de près d’un point par match avec 40 buts et 41 passes en 82 parties.

Commentaires à venir

L’organisation des Remparts a fait savoir que Patrick Roy donnerait ses propos dès demain sur l’échange qui amène Bolduc dans la Vieille Capitale en plus d’offrir ses remarques sur le départ de son assistant de longue date Martin Laperrière pour le Rocket de Laval. Pour le Trifluvien Zachary Bolduc, il commentera la transaction à la fin de son camp le 4 août.

