LESSARD, Laurette Demers



Au centre d'hébergement Champlain-de-l'Assomption de Saint-Georges, le 24 juillet 2021, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée dame Laurette Demers, épouse de feu Honorien Lessard. Elle demeurait à Saint-Joseph-de-Beauce. Elle était la sœur de feu Cécile (feu François Beaudoin), feu Sr. Monique, feu Sr. Yvette et feu Antoine (feu Madeleine Roy). Elle était la belle-sœur de feu Wilfrid (feu Madeleine Poulin), feu Eugène, feu Reine-Emma (feu Carolus Poulin), feu Liliane (feu Gabriel Maheu), Fernand, Jeanne (feu Fernand Doyon), feu Lorraine et Solange (André Vachon). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Beaudoin: Jean-Paul, Juliette, Louida, Cécile (Félix Bolduc), plusieurs neveux et nièces ainsi que des amis(es).La famille recevra les condoléances à la Maison funéraire Nouvelle Vie de Saint-Joseph, vendredi, jour des funérailles, à compter de 12 h 30. La direction a été confiée à laLa famille désire remercier le personnel du centre d'hébergement Champlain-de-l'Assomption et celui de la Résidence Luca pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique Sainte-Famille-de-Beauce (Saint-Joseph) (740, avenue du Palais, Saint-Joseph-de-Beauce, Québec G0S 2V0) : https://psfdb.ca/ ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494, route Président-Kennedy Nord, C.P. 1, Sainte-Marie, G6E 3B4) : www.alzheimerchap.qc.ca