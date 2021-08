BLANCHET, ROGER



Au CHSLD de Montmagny, le 24 juillet 2021, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Roger Blanchet, époux de feu Georgette Picard. Il demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la:le vendredi 6 août à compter de 12h.L'inhumation aura lieu au cimetière de Montmagny.Il laisse dans le deuil ses fils: Richard (Marielle Poirier), Bernard (Claire Lemieux), Marc-André (Sylvie Simard); ses petits-enfants: Christophe (Claudie Morin), Alexandre, Catherine (Guillaume Joly), William (Isabelle Cyr), Thomas (Chloé C. Bernier), Olivier (Erika Pomerleau) et Julien; ses arrière-petits-enfants: Frédérique et Félix, Nathan et Félix, Charles et Edouard et Maeva. Il était le frère de: feu Rolande (feu Noël Proulx), feu Berthe (feu Donat Corriveau), Fernande (feu Roland Lemieux). Il était le beau-frère de: feu Thérèse Picard (feu Fernand Masson), Fernande Dion (feu Marcel Fournier), feu Juliette Dion (feu Marcel Laberge). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces. La famille remercie le personnel du CHSLD de Montmagny pour leurs excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, www.jedonneenligne.org/fondationhdm/ DM/ ou à la Fondation de la Maison d'Hélène, www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/.