Brad Marchand prend soin des espoirs des Bruins

Brad Marchand porte les Bruins de Boston dans son cœur et il l’a prouvé une fois de plus, lundi, en accompagnant les espoirs de l’organisation lors d’un camp de développement.

L’attaquant de 33 ans devait initialement être de passage pour faire une petite présentation aux jeunes athlètes, mais il a plutôt décidé d’arriver vers 7 h le matin pour pédaler sur le vélo stationnaire en leur compagnie à l'occasion des tests physiques.

«C'était formidable d'avoir Brad Marchand ici, a dit l'attaquant Curtis Hall, selon des propos repris par le site officiel de la Ligue nationale de hockey [LNH]. Même lorsque nous sommes arrivés à la patinoire pour la première fois, nous avons tous vu Marchand marcher dans la salle, monter sur le vélo et faire le test avec nous. C'était juste un témoignage de sa façon de travailler dur.»

Inestimable

Le gardien Kyle Keyser, qui fait partie de l’organisation depuis la saison 2018-2019, a eu l’opportunité de s’entraîner avec l’équipe lors des récentes séries éliminatoires. Il a donc déjà pu côtoyer Marchand.

Cependant, le fait de compter sur l’expérience de Marchand et de l’entendre parler de son parcours et de l’organisation des Bruins à ce camp a une valeur inestimable à ses yeux.

«Je pense que c'est énorme pour nous de voir ce genre d'éthique de travail et ce qu'il apporte à la patinoire chaque jour en tant que professionnel, a fait valoir le gardien. Son discours était génial, à propos du niveau de compétition et de ce qu'il faut pour être un champion à ce niveau.»

«Il a remporté une coupe Stanley ici à Boston. Il sait ce qu'il faut et comment pousser jusqu'au bout. Je pense qu'il est important pour nous, surtout moi, d'entendre son expérience sur ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas marché. Et de l’entendre parler à propos de ne pas attendre les opportunités et de travailler pour les obtenir, toutes ces choses trouvent écho pour nous, les jeunes. Il est important d'écouter et d'avoir les oreilles ouvertes quand des gars avec autant de connaissances et d'expérience parlent.»

Marchand amorcera sa 13e campagne dans la LNH cet automne.