MORRISSON, Alfreda



Au CISSS Alphonse Desjardins / Hôtel-Dieu de Lévis, le 8 juillet 2021, à l'âge de 83 ans et 11 mois, est décédée en toute sérénité et entourée de ses proches, madame Alfreda Morrisson, fille de feu madame Marie-Anne Nadeau et feu monsieur Alfred Morrisson. Elle était l'épouse de feu monsieur Alphonse Mercier et amie de feu Jean-Marcel Goulet. Elle demeurait à La Durantaye. La famille recevra les condoléancesde midi à 13 h 50 etElle laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Micheline Vézina), feu Gaston, Gérald (Marguerite Royer), Line (Richard Dion) et Lucie. Ses petits-enfants : Anthony et Claudya Mercier (Alexandre Thibault), Nicolas et Sophiane Dion (Patrick Simard), Tommy et Marianne Laflamme et son arrière-petit-fils : Liam Thibault; ainsi que les enfants de monsieur Goulet : Francis et Carole Goulet; Son frère et ses sœurs : Alfred (Huguette Croteau), Thérèse (Gilles Turgeon), Aurore (Maurice Lacroix) et Rosanne (Rémi Jolin); Ses belles-sœurs : Ginette Lemelin (feu Gérard Morrisson, Lionel Bolduc), Hélène Gagnon (feu Jean-Raymond Morrisson), Laurraine Martineau (feu Léger Morrisson), Juliette Mercier (feu Jean-Marie Lacasse), Antoinette Mercier, Monique Mercier (feu Dominique Lacroix), Rachèle Mercier (feu Aimé Lacasse, Fernand Dion), Antoinette Denault (feu Robert Mercier), Rolande Asselin (feu Gérard Mercier); neveux, nièces, cousins, cousines parents et ami(e)s.Elle est partie rejoindre son fils Gaston, sa sœur Florence (feu Raymond Lecomte), ses beaux-frères et belles-sœurs : Germaine Mercier (feu Lorenzo Leclerc), Jeanne Mercier (feu Wilfrid Lacroix), Alphonsine Mercier (feu Albert Cadorette), Irène Mercier (feu Roméo Boivin). La famille tient à remercier sincèrement la Dre Lemieux et toute l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour leur gentillesse et la qualité des soins apportés à notre mère en ces moments difficiles. Vos témoignages de sympathies peuvent se traduire par des dons à la Fondation québécoise du cancer 190, rue Dorchester, bureau 50 Québec (Québec) G1K 5Y9. Des formulaires seront disponibles à l'église de La Durantaye. La direction des funérailles a été confiée à la