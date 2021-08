Christian Eriksen «en excellente forme», selon l’Inter Milan

ROME, Itlalie | Le Danois Christian Eriksen a revu ses coéquipiers de l’Inter Milan mercredi matin, pour la première fois depuis son arrêt cardiaque lors de l’Euro-2020, et se trouve « en excellente forme », a indiqué le club italien.

Dans un communiqué, le club de Serie A a expliqué que son milieu offensif, âgé de 29 ans, était venu rendre visite à ses partenaires au centre d’entraînement d’Appiano Gentile. Il a aussi rencontré le nouvel entraîneur, Simone Inzaghi, qui a remplacé cet été Antonio Conte.

« Le milieu de terrain danois a rencontré la direction (le directeur général Giuseppe Marotta), l’entraîneur, ses coéquipiers et tous les membres du staff présents. Eriksen va bien, il est en excellente forme physique et mentale », a fait savoir l’Inter.

« Il va maintenant suivre le programme de rééducation préparé par des spécialistes à Copenhague, qui vont également coordonner le suivi médical. Le staff du club restera naturellement informé tout au long du processus », a prévenu l’Inter Milan.

L’Inter a ensuite diffusé sur les réseaux sociaux une courte vidéo montrant un Eriksen souriant donnant des accolades à ses coéquipiers et saluant les membres de l’encadrement du club.

En short, vêtu d’un polo sombre et coiffé d’une casquette, Eriksen a été applaudi puis il a rejoint l’équipe sur le terrain d’entraînement pour une photo de groupe en tenant son maillot de l’Inter.

Eriksen avait été victime d’un malaise cardiaque à la fin de la première période du premier match des Danois à l’Euro-2020 contre la Finlande, au Parken Stadium de Copenhague.

Malgré l’absence d’un de leurs joueurs vedettes, les Danois ont ensuite, portés par une énorme vague de soutien, réussi à aller jusqu’en demi-finale de l’Euro, éliminés à Wembley par l’Angleterre.

Le futur d’Eriksen au sein du club milanais est incertain, le joueur s’étant fait poser un pacemaker, ce qui n’est pas autorisé dans le championnat italien.

Les tests qu’il va passer détermineront s’il pourra, ou non, le retirer, ce qui lui permettrait de rester à l’Inter. Eriksen ne devrait pas retrouver les terrains avant six mois, qu’il demeure ou non en Italie.

Le Danois avait connu une première année délicate en Lombardie, avant de s’imposer comme un titulaire indiscutable des Nerazzuri avec lesquels il est devenu champion d’Italie en mai.