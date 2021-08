Comment retrouver l’amour de mes enfants ?

Mon mari est décédé en mai 2016 des suites d’une longue maladie. Je m’ennuie beaucoup de lui, après avoir partagé sa vie pendant 46 ans. J’ai une fille et un garçon, tous deux en couple et avec des enfants. Mon fils a toujours eu un tempérament colérique. Une fois qu’il était venu à la maison avec sa femme et un de ses fils, je ne me souviens plus trop pourquoi d’ailleurs, il s’était fâché. Ça fait quatre ans qu’il n’est plus revenu et je m’ennuie de lui et de ses enfants que j’adore et qui ne me visitent plus non plus.

Je ne suis pas jalouse, mais comme j’ai su qu’il avait renoué avec sa belle-mère, qu’il avait boudé pendant plusieurs années, qu’il lui apporte des fleurs et des chocolats quand il la visite, ça me fait mal. Comme je sais que si j’insiste pour le voir ça va le fâcher, que je ne veux pas créer de problème dans son couple puisque sa femme risque d’écoper, je me tais.

Ma fille, qui a cinq enfants adultes et qui travaille encore à l’extérieur rendue à son âge, n’a pas beaucoup de temps pour me visiter, pas plus que ses enfants et mes petits-enfants. Je m’ennuie, vous ne pouvez pas savoir comment !

Jadis, quand mon fils nous avait fait une pareille grosse crise à son père et moi et que rien ne laissait soupçonner qu’il reviendrait à de meilleurs sentiments, je lui avais écrit une lettre d’excuses, même si c’était lui le coupable de la mésentente. Il avait accepté de nous revoir.

Une grosse crise était aussi survenue de sa part pendant la maladie de son père, au point qu’il refuse de venir le voir à la maison pendant son agonie. Il s’est tout juste contenté d’une visite de politesse au salon funéraire. Selon vous, devrais-je lui écrire une autre lettre pour me faire pardonner cette fois encore ? Comme je vis en HLM et que je n’ai pas beaucoup d’amies, au moins sa visite remplirait ma vie ?

Maman peinée

Si la solitude vous pèse à ce point, écrivez-la, cette lettre d’excuses. Mais à ce qu’il semble, ce ne sera que partie remise jusqu’à la prochaine colère de votre fils. Ce qui me chicote dans votre affaire, c’est pourquoi vous ne tissez pas des liens avec vos petits-enfants au lieu de vous acharner sur ce fils ingrat ? Comme vous en avez une bonne dizaine, jamais je ne croirai que tout ce monde vous rejette en bloc ?