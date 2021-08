Daniel Lanois au Palais Montcalm en septembre

Le vétéran Daniel Lanois s’ajoute à la grille d’automne du Palais Montcalm.

• À lire aussi: Un bel automne au Palais Montcalm

Sur l’élan de son plus récent album Heavy Sun, nommé sur la longue liste du prix Polaris 2021, l’auteur-compositeur-interprète et producteur de 69 ans, originaire de Gatineau, sera à Québec le 17 septembre.

S’il entend offrir une sélection de ses succès passés et son matériel récent, Lanois promet de mettre l’accent sur son répertoire en français lors de ce concert que l’on pourra voir en personne ou en ligne.

Daniel Lanois compte parmi les artistes d’ici qui ont connu le plus de succès sur la scène internationale. À la suite de leur rencontre durant les années 1980, Brian Eno et lui ont réalisé quatre des plus importants albums de U2, The Unforgettable Fire, The Joshua Tree, Achtung Baby et All That You Can’t Leave Behind.

Le nom de Daniel Lanois est aussi associé à des projets de Peter Gabriel, Bob Dylan, Willie Nelson et Neil Young.

Les billets pour le spectacle seront mis en vente vendredi, à 10h.