Festival Fantasia: les zombies lancent le bal

Présenter un film traitant d’un virus contagieux en pleine pandémie ? Pas forcément le meilleur timing, atteste le cinéaste Julien Knafo. Mais il est catégorique : Brain Freeze est plus qu’un « simple film de zombies ».

Sa prémisse ? Un agent de sécurité tente tant bien que mal d’aider un adolescent et sa jeune sœur à survivre lorsqu’une infection virulente – et mystérieuse – transforme les habitants d’une île en zombies.

Le film, traitant donc d’épidémie, de quarantaine et de recherche d’antidote, sera dévoilé jeudi soir en ouverture du festival Fantasia.

« C’est certain que, malheureusement, Brain Freeze est un peu trop en phase avec son temps. J’aurais préféré que ce ne soit pas le cas, que tout soit derrière nous en ce moment. Mais évidemment, je n’ai pas fait exprès. Et je suis très fier de ce film », déclare Julien Knafo au bout du fil.

« Il reste que, à la base, ce n’est pas un simple film de zombies où on regarde 12 survivants mourir l’un après l’autre. Ça, ça ne m’intéressait pas. J’avais envie de parler de société, de mettre de l’avant la quête d’un garçon qui quitte son petit monde douillet, qui est projeté dans le vrai monde pour aider sa sœur. C’est ce qui ressort », conclut-il.

Prépandémie

Et, fait important à souligner, ce Brain Freeze n’a pas été écrit en réaction à la pandémie qui assiège la planète entière depuis plus d’un an. Loin de là, en fait. Sa genèse remonte à près d’une décennie, alors que Julien Knafo soumettait une première version de ce projet aux organismes.

Le cinéaste – qui signe également le scénario – avoue avoir été sidéré en voyant certaines de ses scènes de fiction trouver écho dans la réalité lorsque la COVID-19 s’est finalement installée au Québec, interrompant le tournage à quelques jours du dernier clap.

« J’ai tourné une scène où Roy Dupuis fait des réserves de papier toilette avant même que la pandémie n’éclate. C’est assez surréel quand on pense à ça aujourd’hui », dit Julien Knafo.

La première de Brain Freeze aura lieu jeudi soir, 18 h 30, au Cinéma Impérial.

Une projection virtuelle aura également lieu lundi à 19 h 30. Le film prendra l’affiche le 29 octobre.