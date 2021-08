Photo courtoisie

Qui dit rentrée scolaire dit aussi stress pour de nombreux jeunes parents qui peinent à joindre les deux bouts pour les achats et pour qui l’accompagnement scolaire de leur(s) enfant(s) représente un défi de taille. Marie-Claude Caron (photo) est la fondatrice de la Fondation PAKSAC. Maman entrepreneure diplômée en enseignement préscolaire et primaire désirant faire une différence au niveau de la réussite éducative de milliers d’enfants vulnérables au Québec, Marie-Claude est à la recherche de partenaires fondateurs pour l’organisme dont la mission est de favoriser une chance égale de réussite éducative chez les jeunes défavorisés. La Fondation veut équiper 200 enfants dans le besoin pour la rentrée des classes en septembre. Les familles soutenues lui sont référées par la DPJ Capitale-Nationale et la DPJ Chaudière-Appalaches ainsi que par la Fondation des Patro. La Fondation PAKSAC est un OBNL. Le processus pour devenir un organisme de bienfaisance enregistré est entamé. En ce sens, la Fondation a présentement besoin d’un coup de pouce des entreprises d’ici pour réussir sa campagne en cours via la plate-forme La Ruche et ainsi réaliser ses premières actions de bienfaisance pour la rentrée. Plus de 83 202 $ ont été amassés sur un objectif de 100 000 $ qui doit absolument être atteint d’ici une semaine. Renseignements : https://laruchequebec.com/fr/projet/soutenons-les-jeunes-parents-dans-leur-role-educatif.

La Maison Smith, reconnue pour ses grains fraîchement torréfiés et ses sept cafés, bonifie l’offre de cuisine de rue avec la Smith Mobile (photo). Cette dernière propose une offre adaptée au plein air avec un menu à la fois léger, rafraîchissant et réconfortant (breuvages glacés ou chauds à base de café, de thé ou de fruits, sandwichs bien garnis, viennoiseries fraîches, etc.) Dès ce week-end, le camion Smith Mobile sillonnera les rues de la ville pour aller à la rencontre de sa clientèle et égayer ses moments à l’extérieur. Premier rendez-vous : Quai des Cageux, boulevard Champlain à Québec, les 6 et 7 août. Cette nouvelle initiative de la Maison Smith est précédée par l’ouverture d’une septième succursale dans Sillery et par l’ajout de deux terrasses. Renseignements : 418 529-0096 ou https://smithcafe.com. Sur la photo : Jérôme Turgeon, propriétaire de la Maison Smith (gauche) et Marc-André Doucet-Vincent, gérant de la Smith Mobile.

Vous vous souvenez. Je vous avais parlé de Steve Lachance (photo), rendu quadriplégique suite à un accident lors d’un match de hockey, qui tenait chaque année son tournoi de balle-molle à Courville et qui cette année avait remplacé ce rendez-vous annuel (COVID-19 oblige) par une collecte de fonds pour lui venir en aide. Eh bien son appel a été entendu. Steve Lachance et le comité organisateur de la collecte de fonds tiennent à remercier tous les donateurs. C’est une somme record de 21 000 $ qui a été amassée, ce qui lui assurera une certaine pérennité financière pour l’année. Un immense merci de la part de Steve.

Le 4 août 2020. Au Liban, une double explosion a complètement détruit le port de la capitale de Beyrouth et une partie du centre-ville, faisant des dizaines de victimes et des milliers de blessés.

Meghan Markle (photo) ancienne actrice américaine, devenue membre de la famille royale britannique (duchesse de Sussex) puis en retrait de cette même famille, 40 ans...Sylvie Rainville, blogueuse à guideauto.com, 55 ans...Roger Clemens, ex-lanceur au baseball majeur, 59 ans...Barack Obama, 44e président des États-Unis d'Amérique, 60 ans...Billy Bob Thornton, acteur, scénariste et réalisateur américain, 66 ans...Paul Lafleur, ingénieur (BPR) ex-président du CA du Domaine Forget, 74 ans...Jack Hérriset, Monsieur tennis à Québec, 78 ans.

Le 4 août 2016 : Ludger Tremblay (photo) 95 ans, ex-porte-couleurs des As de Québec de 1945 à 1957... 2019 : Jean-Paul Driot, 68 ans, personnalité française du sport automobile, co-fondateur de l'écurie DAMS avec l'ancien pilote de Formule 1 René Arnoux... 2015 : Jean-René Croteau, 85 ans, fondateur de Meubles Croteau... 2015 : Normand Girard, 82 ans, journaliste à la couverture de l’actualité politique, pour Le Journal de Québec et Le Journal de Montréal... 2010 : Michel David, 66 ans, écrivain québécois... 2008 : Fabiola, 78 ans, chanteuse, comédienne marocaine... 1999 : Victor Mature, 86 ans, acteur américain... 1980 : Paul Triquet, 70 ans, brigadier du Royal 22e Régiment.