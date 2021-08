Je ne suis pas Hitler

En écrivant une chronique pour dire que j’appuie le passeport vaccinal à 100 % et que je l’ai utilisé sans problème en France pendant dix jours, je savais que je ne ferais pas l’unanimité.

Il y a toutes sortes de raisons, légitimes, de ne pas vouloir restreindre l’entrée des salles de cinéma ou des musées aux doubles vaccinés. Ça se discute... entre personnes intelligentes.

Mais je ne m’attendais pas à ce que certains opposants au passeport vaccinal soient si violents. Surtout, je ne m’attendais pas à me faire traiter de nazie.

COMPARAISON AD HITLERUM

Je ne m’attendais pas, par exemple, à recevoir un courriel de François Lemieux qui m’a écrit des mots d’une rare violence.

« Bravo pour la promotion du passeport vaccinale (sic). Tu fais la promotion de la haine et l’exclusion de l’autre. Pour toutes sortes de raisons, certains ne peuvent l’avoir. Et ces gens ne sont pas nécessairement contre les vaccins. Es-tu au courant que ta pensée est tout droit en ligne avec l’idéologie nazi (sic) ? Relis ton histoire pauvre idiote, innocente ! Tu me fais pitié ! Retourne admirer ta photo d’Hitler ! Heil Sophie ! C’est naturel être stupide comme ça ou tu fait exprès ? »

Quand je lui ai annoncé que je partagerais ses propos avec la terre entière, voici ce qu’il m’a répondu : « Heil Sophie ! Wow partage donc la nazie, on s’en fout complétement (sic), tu es complètement risible. La vérité choque, n’est-ce pas ? Tu aimes faire du mal aux gens ? Le karma va te rattrapé (sic). Va te faire soigner ! »

Ah, tant de poésie, tant de grâce, tant d’éloquence, tant de verve !

François a fait ses recherches, lui. François connaît l’Histoire, lui. François trouve qu’un certificat de vaccination c’est la même chose qu’une étoile jaune. François trouve que les lois de Nuremberg, perdre ton emploi, perdre tes biens, monter dans un train pour les camps de la mort, c’est la même chose que montrer ta carte d’identité pour aller voir Black Widow dans un cinéma Guzzo en mangeant du popcorn.

Hier, la ville de New York a annoncé qu’elle imposerait un passeport sanitaire pour entrer dans les lieux de divertissement (et dans les gyms et restaurants).

Hier aussi, Dominique Anglade a exigé que le gouvernement impose un « passeport liberté ».

J’imagine que pour François et ses amis, le maire de New York et la cheffe libérale sont des sales collabos... ou pire encore.

Mais je le répète : le passeport sanitaire tel qu’il est établi en France n’est qu’une formalité rapide et efficace.

Et si vous pensez qu’on discrimine envers les non-vaccinés, sachez que vous pouvez accéder à tous les lieux convoités (musées, cinémas, etc) en présentant une preuve de test-COVID négatif.

Et vous savez quoi ? En France, partout, tout le temps, vous pouvez vous faire tester et avoir le résultat dans les 15 minutes. Les tests sont gratuits, payés par le gouvernement.

Toute une dictature !

PASSEPORT QUÉBÉCOIS

Pourquoi le gouvernement Legault n’imposerait-il pas la même mesure ici, en s’assurant que des cliniques de tests rapides sont disponibles près des lieux de divertissement ?

Est-ce parce que François (Legault) a peur des François (Lemieux) de ce monde ?