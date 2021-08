La communauté libanaise de Montréal se recueille

Un moment de silence en l'honneur des quelque 200 disparus de l'explosion de Beyrouth, dont deux Canadiens, a été observé mercredi à Montréal.

Un deuil difficile pour la communauté libanaise de la métropole, mais rester au pays était encore plus dur pour Maha Daou, une Libanaise qui vient de s’installer au Québec.

«Ce n'était plus vivable. La qualité de vie s'est dégradée, on n'a plus d'électricité, on n'a plus d'essence», a-t-elle confié à TVA Nouvelles.

Elle enseignera dans une université montréalaise cet automne et attend maintenant l'arrivée au pays de sa fille et de son mari.

«Ça a été une décision vraiment très, très dure, très difficile. Moi, j'aime mon pays. Malheureusement, il fallait quitter», explique Maha Daou.

Le rassemblement de mercredi s'est déroulé dans le Vieux-Port de Montréal; un lieu hautement symbolique puisque l'explosion, elle, a eu lieu au port de Beyrouth. Mais au-delà du symbole, des représentants de la classe politique municipale estiment que la métropole a un rôle à jouer pour soigner les plaies de la communauté libanaise.

Le conseiller d’Ensemble Montréal Aref Salem a indiqué que son parti réclamerait une enquête internationale pour que les choses avancent au Liban.

Son chef, Denis Coderre, est d’avis qu’il faudrait organiser un sommet à Montréal en invitant des représentants de Beyrouth et d’autres villes du monde.

La diaspora libanaise, quant à elle, espère qu'un nouveau Liban pourra renaître de cette tragédie, tout en étant consciente que le pays ne pourra jamais se reconstruire si l’exode des gens les plus qualifiés se poursuit.