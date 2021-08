La MLS présente ses étoiles

La Major League Soccer (MLS) a dévoilé mercredi la liste des 28 joueurs qui la représenteront dans son duel contre les meilleurs éléments de la LIGA MX prévu au match des étoiles, le 25 août à Los Angeles.

Au total, 15 clubs du circuit auront au moins un joueur dans la formation de la MLS: les trois équipes canadiennes, soit le CF Montréal, le Toronto FC et les Whitecaps de Vancouver, ne seront pas représentées.

Au nombre des athlètes sur place, il y aura les vedettes Javier «Chicharito» Hernandez et Carlos Vela, respectivement du Galaxy de Los Angeles et du Los Angeles FC. Le Canadien de 22 ans Tajon Buchanan, du Revolution de la Nouvelle-Angleterre, est l’un des deux hommes ayant été sélectionnés par le commissaire Don Garber, l’autre étant l’attaquant des Earthquakes de San Jose Cade Cowell, 17 ans seulement.

Auteur du but décisif de la finale de la Gold Cup contre le Mexique, l’Américain Miles Robinson a été invité par l’entraîneur-chef Bob Bradley, qui pouvait choisir 13 joueurs. Un autre élément important du triomphe des États-Unis au tournoi, le gardien du Revolution Matt Turner, sera également en action à la classique.

Les Sounders de Seattle compteront sur six de leurs porte-couleurs à la partie des étoiles, dont les frères Cristian et Alex Roldan. À l’avant, les partisans pourront voir à l’œuvre Ricardo Pepi (FC Dallas), qui est récemment devenu à 18 ans le plus jeune joueur de l’histoire de la MLS à réussir un tour du chapeau dans une rencontre. Chez les vétérans, Nani, de l’Orlando City SC, en sera à sa deuxième participation à l’événement depuis son arrivée avec le club floridien en 2019.

Le match sera précédé d’un concours d’habiletés prévu le 24 août. Les deux compétitions seront diffusées à la chaîne TVA Sports.