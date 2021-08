Le Canada bilingue: quelle triste farce!

Chaque fois que j’entends quelqu’un dire que le Canada est un pays bilingue français-anglais, je pense toujours à cet agent de bord d’Air Transat qui refusait de me parler dans ma langue.

« Vous saurez, monsieur, que le Canada a deux langues officielles, lui ai-je lancé, rouge de colère.

— Mais je suis bilingue, m’a répondu effrontément l’agent de bord dans la langue de Don Cherry. Je parle anglais et grec ! »

UN MYTHE QUI A LA VIE DURE

S’il y a des gens qui croient encore au grand rêve de Pierre Elliott Trudeau de construire un Canada bilingue « a mari usque ad mare », le reportage que Jules Richer, du Bureau d’enquête, a signé dans nos pages lundi a, je l’espère, crevé leur balloune.

Car comme le reportage le démontre noir sur blanc, les faits sont clairs : le bilinguisme dans la fonction publique canadienne n’est pas une réalité.

C’est un mythe.

Une légende que les fédéralistes francophones se racontent, le soir, au coin du feu, pour se réconforter et garder leur option en vie.

Dire que le Canada est bilingue, c’est comme dire que les infrastructures bâties pour les Jeux olympiques de Montréal se sont autofinancées.

C’EST LA DÉMOGRAPHIE, STUPIDE !

Et entre vous et moi, pourquoi le Canada mettrait le français sur le même pied que l’anglais dans ses institutions alors que le poids des francophones dans le pays ne cesse de fondre comme neige au soleil ?

Pourquoi on demanderait à un bureau fédéral situé à Dawson Creek, British Columbia, d’appliquer à la lettre la Loi sur les langues officielles si dans ce petit bureau rempli de plantes en plastique il y a plus de fonctionnaires qui parlent mandarin et hindi que français ?

Il y a trois choses qui comptent en politique.

La démographie, la démographie et la démographie.

À l’époque de Trudeau père, on pouvait peut-être rêver à un grand Canada bilingue, car le poids des francophones au sein du pays était encore important.

Mais aujourd’hui ? Avec le multiculturalisme zélé de Trudeau fils et sa fameuse idée de construire le premier pays postnational au monde ?

Oubliez ça !

Demander au Canada de rester bilingue, c’est comme forcer un homme de 60 ans à entrer dans le pantalon qu’il portait lors de son mariage, il y a 19 ans.

Croyez-moi, il aura beau avoir toute la bonne volonté du monde, il ne pourra pas relever votre défi.

SPEAK TAGALOG

Combien de langues ont été dénombrées comme langue d’usage à la maison au Canada lors du recensement de 2011 ?

Plus de 200.

Près de 6,6 millions de personnes ont déclaré parler une autre langue que le français ou l’anglais à la maison.

Quelle langue a connu la plus forte augmentation au Canada entre 2006 et 2011 ?

Le tagalog. Une langue que l’on parle aux Philippines.

Sept autres groupes linguistiques ont aussi connu une croissance de leur effectif supérieure à 30 %. Il s’agit de ceux parlant le mandarin (+51 %), l’arabe (+47 %), l’hindi (+44 %), le créole (+42 %), le bengali (+40 %), le persan (+33 %) et l’espagnol (+32 %).

Et ce mouvement va aller en s’accentuant.

Fa que...

Le Canada bilingue français-anglais ? Faites-moi rire !

Finalement, mon agent de bord avait raison...