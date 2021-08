Le Festival de Lanaudière est un grand succès

La Festival de Lanaudière entre dans sa dernière étape. Une édition plus que satisfaisante et qui a dépassé toutes les attentes.

Le directeur artistique, Renaud Loranger, se demandait, lorsqu’il a dévoilé sa programmation, si les gens étaient prêts à se rassembler et à retourner voir des spectacles.

«C’est un grand grand succès. Il reste encore quelques billets, mais cette 44e édition a presque été présentée à guichets fermés. Les artistes et le public sont heureux. Nous sommes plus que satisfaits», précise-t-il.

Lorsque les organisateurs ont ajouté un concert surprise, avec Kent Nagano, l’Orchestre symphonique de Montréal et la soprano Hélène Guilmette, les 1500 places se sont envolées en 48 heures.

Photo courtoisie, Agence BigJaw

En vrai

Renaud Loranger indique que les gens ont respecté les mesures de distanciation en place lors des différents concerts.

«Les équipes d’accueil étaient très bien rodées et les gens étaient disciplinés. Les places sur la pelouse sont habituellement en admission générale et les gens courent pour s’approprier les meilleurs endroits. Nous avions des espaces définis sur la pelouse et les gens savaient où aller. C’était beaucoup plus simple», a-t-il mentionné.

Après une édition 2020, où on a fait revivre, en ligne, les grands concerts du Festival, Renaud Loranger et son équipe étaient heureux de vivre un vrai événement.

«Il n’y a rien qui remplace les concerts en vrai. Il n’y a rien qui remplace l’émotion, la chaleur et le plaisir. La vraie vie, ce n’est pas les concerts en ligne, c’est dans la salle et sur scène», a-t-il fait savoir.

Bougie d’allumage

Le directeur artistique voit cette 44e édition comme une sorte de bougie d’allumage. Avec un maximum de 1500 spectateurs pouvant être admis à l’amphithéâtre Fernand-Lindsay, le Festival de Lanaudière est le premier événement de cette ampleur à être présenté depuis le début de la pandémie.

«Il faut se réjouir. Ça va toutefois repartir à des vitesses différentes. Ce ne sont pas tous les artistes qui vont retrouver le rythme d’avant. Il ne faut pas ignorer ça», a précisé le directeur artistique.

Le milieu a fait preuve de résilience et de flexibilité, mais il va falloir du temps pour que le milieu culturel retrouve la santé.

«Ce ne sont pas tous les artistes qui vont retrouver le rythme de travail qu’ils avaient avant la pandémie. Il ne faut pas ignorer cela», a-t-il dit.

Renaud Loranger a l’intention de demander le maintien des mesures de financements mises en place par le gouvernement après la pandémie.

«Le soutien financier qui a été accordé à la culture durant la pandémie a été bénéfique, même si ça demeure une goutte d’eau dans un budget national et global. Ça crée, toutefois, une dynamique d'entraînement et ça amène plus d’argent privé, plus de mécénat, plus de billetterie et plus de public. On a traversé une période où la plupart des artistes n’ont pas travaillé. On ne réalise pas à quel point c’est tragique. Nous ne sommes pas encore sortis de l’auberge», a-t-il précisé.

Le directeur artistique est confiant pour la 45e édition.

«Beaucoup de concerts qui étaient prévus cet été n’ont pas pu être présentés. Il va y avoir beaucoup d’invités à replacer. Nous allons avoir les coudées beaucoup plus franches l’année prochaine», a-t-il fait savoir.