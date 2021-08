Les Fêtes de la Nouvelle-France au temps de la COVID

Après une pause en 2020, les Fêtes de la Nouvelle-France font leur retour dans le Vieux-Québec, mais dans un format réduit par rapport aux festivités habituelles.

Oubliez les défilés ou les démonstrations de métiers d’antan. Jusqu’au 15 août, la principale activité sera une chasse au trésor organisée autour de sept personnages historiques : Donnacona, Jean Talon, Kondiaronk, Marie Rollet, Marie-Anne Barbel, Olivier Le Jeune, Pierre Dugua de Mons.

Les participants devront parcourir le Vieux-Québec et le Petit-Champlain à la recherche d’indices pour aider les personnages propulsés dans le présent à retourner dans le temps. Les quêtes permettront aussi à certains participants de gagner des prix.

Une cinquantaine de décors et une trentaine de comédiens seront aussi de la partie.

« Tous nos personnages vont être présents, et un peu plus aussi, parce qu’on a beaucoup de gens qui viennent costumés, donc il y aura de l’ambiance » fait valoir Alexis Ferland, directeur de la programmation de l’évènement.

Éviter les rassemblements

L’été dernier, les Fêtes de la Nouvelle-France avaient été annulées en raison de la pandémie.

Cette année, les organisateurs espèrent que la nouvelle formule permettra d’éviter les rassemblements.

« La chasse au trésor, c’est le concept à 100 % cette année, dit M. Ferland. Le choix de transformer l’évènement s’est fait en lien avec le contexte pandémique, mais ça nous a amenés à voir les choses différemment.»

« Et le concept qu’on présente aujourd’hui, c’est le fun et éducatif et ça permet aux gens de se promener et de découvrir la ville, et aussi de prendre une pause, d’aller prendre un petit verre à côté, d’encourager le commerce local. »

Le Médaillon-décrypteur et la carte de la chasse au trésor seront vendus 15 $. Ils peuvent être achetés en ligne ou sur place.

Diversité privilégiée

Pour les organisateurs, le choix des figures historiques devait refléter une certaine diversité également. « On a parlé de deux personnages plus connus, des hommes blancs : Jean Talon qui était l’intendant de la Nouvelle-France, mais aussi Pierre Dugua de Mons, un peu moins connu, qui a financé les voyages de Samuel de Champlain », relate M. Ferland.

« Mais aussi de deux femmes, Marie Rollet et Marie-Anne Barbel qui était femme d’affaires prospère », illustre-t-il. La pionnière Marie Rollet était la femme de Louis Hébert.

« Et [on parle] aussi d’Olivier Le Jeune qui était le premier esclave noir répertorié en Nouvelle-France [...] ; et de deux chefs autochtones, Donnacona et Kondiaronk parce que les Premières Nations c’est une partie tellement importante de la Nouvelle-France. »