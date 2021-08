Les PME mettront au moins deux ans à se remettre de la pandémie, selon la FCEI

Il faudra aux PME du Québec près de deux ans, en moyenne, pour retrouver un niveau d’activité semblable à celui d’avant la pandémie, selon la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI).

Selon un rapport publié mercredi par la FCEI, plus de 80% des PME ne se sont pas encore rétablies complètement de la pandémie. Ce taux grimpe à plus de 90% dans les secteurs les plus touchés, comme les arts et les loisirs (95%) ou l’hébergement et la restauration (96%).

«Bien qu’on commence à croire que le pire de la pandémie [est] derrière nous, les PME vont mettre du temps à se rétablir et à remonter une longue pente abrupte», a déclaré Simon Gaudreault, vice-président de la recherche nationale à la FCEI.

Les PME en voie de rétablissement estiment qu’il leur faudra près de deux ans, en moyenne, pour retrouver un niveau d’activité normal, selon le rapport de la FCEI.

Interrogés à ce sujet, les chefs de PME ont indiqué qu’ils considéreraient que leur entreprise s’est rétablie de la crise lorsqu’ils retrouveraient des niveaux de vente habituels (pour 46%), lorsqu’ils ne seraient plus aussi stressés et anxieux à cause de la COVID-19 (45%), lorsqu'ils ne subiraient plus de retards d’approvisionnement ou d’expédition (44%) et lorsqu’ils auraient le droit d’ouvrir sans restriction (40%).

Se rétablir, c’est aussi rembourser leurs dettes (39%), retrouver une capacité de main-d’œuvre habituelle (27%), ne plus craindre de devoir fermer définitivement (24%) et avoir établi des pratiques adaptées à la «nouvelle réalité» pour les employés et les clients (23%).

«Comme des élections fédérales se profilent à l’horizon, tous les partis politiques ont intérêt à élaborer une stratégie solide pour proposer des mesures de soutien aux PME et aux communautés qui dépendent d’elles pour se sortir de la crise», a ajouté M. Gaudreault.

